Uomini e Donne Over | Valentina offende Pamela… Scatta la Denuncia!

uominiedonnenews

(Di venerdì 17 maggio 2019)Trono: Pamela Barretta torna in studio dopo aver lasciato Stefano Torrese in diretta. Nuove liti e nuove discussioni.Autiero si allea a Roberta Di Padua ma finisce perre pesantemente Pamela!Tronodà della poco di buono a Pamela, che le consiglia di trovarsi un buon legale! Nella vicenda che riguarda la rottura del fidanzamento tra Pamela Barretta e Stefano Torrese entra prepotentemente ancheAutiero. Ripercorriamo brevemente quanto accaduto per capire meglio come sono andate le cose. Nelle ultime anticipazioni del Tronoabbiamo assistito alla rottura in diretta del fidanzamento tra Pamela e Stefano. La causa di ciò è stata Roberta di Padua che ha mostrato alcuni messaggi scambiati con Torrese dal contenuto molto compromettente. Pamela va via dallo studio in lacrime dopo aver lanciato addosso al suo ...

matteosalvinimi : Da Renzi, Boldrini e Saviano lo capisco, ma da Grillo... Reati in calo del 15%, sbarchi in calo del 90%, 8.000 nuov… - matteosalvinimi : Il Decreto Sicurezza Bis prevede pene più severe per uomini e donne delle Forze dell'Ordine in servizio. Serve RISP… - matteosalvinimi : #Salvini su #decretosicurezzabis: intercettazioni utilizzabili contro scafisti. Possibilità di sequestro e sanzioni… -