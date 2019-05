Università italiane stringono accordi con quella di Gaza dove si insegna la guerra a

Tasse in aumento - borse di studio in calo. Fuga di iscritti dalle Università italiane : Recita la Costituzione: «I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi». Ma tra le Tasse universitarie che salgono, affitti sempre più salati e l’anomalia tutta italiana degli «idonei non beneficiari» studiare è diventato un lusso per pochi. A pagare il prezzo più alto sono studenti e stud...