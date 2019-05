UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di lunedì 20 maggio 2019

tvsoap

(Di venerdì 17 maggio 2019)5256 di Unalin onda20: Guido (Germano Bellavia) spera di essere il padrino di Lollo (Lorenzo Schioppa Dumont)… Giovanna (Clotilde Sabatino) ha ottenuto la confessione di Constantin (Antonio Koudrin) e ora deve procedere con l’arresto di Gaetano Prisco (Fabio De Caro), il quale però potrebbe non essere molto collaborativo… In procinto di effettuare il compromesso per la vendita della villa di Gigi Del Colle, Serena (Miriam Candurro) e Filippo (Michelangelo Tommaso) devono capire come impiegare quei soldi; a tal proposito, Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) potrebbe avere per loro una proposta inaspettata… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Unale del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle ...

ItaliaCharleroi : Ora in onda: Litfiba - Sole Nero 2010 Top 91 Posto su Radio Italia Charleroi - une_juliet : Nel mio posto, mare in sottofondo,sole addosso e un libro. Queste sono le giornate in cui mi sento veramente fortun… - Valedance11 : RT @UPAS_Rai: Angela prigioniera di Leonardo: guarda le #repliche di #upasofficial in onda al mattino su @RaiPremium e subito dopo online s… -