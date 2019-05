VeronaNews_net : #Ultraleggero cade in #Adige: salvi i passeggeri – - TelevideoRai101 : Ultraleggero cade nell'Adige, 2 feriti - tpi : Verona, velivolo ultraleggero cade nell'Adige: 2 feriti -

Unè precipitato,a Settimo,nel comune di Pescantina, in provincia di Verona. Le due persone che erano a bordo, ferite,sono state recuperate dai Vigili del Fuoco e portate in ospedale. Dalle verifiche effettuate, a bordo del Cessna non c'erano altre persone. In corso il recupero del velivolo da parte dei Vigili del Fuoco.(Di venerdì 17 maggio 2019)