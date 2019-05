Ultime Notizie Roma del 17-05-2019 ore 19 | 10

Ultime Notizie Roma del 17-05-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione venerdì 17 maggio spazio all’informazione studio Giuliano Ferrigno la Procura di Salerno aperto un fascicolo per lo striscione anti Salvini esposto su un balcone lo scorso VII Maggio quando il Ministro dell’Interno ufficio tappa in Campania per un tour elettorale è un atto dovuto dei magistrati dopo la denuncia della Digos perché indagato per turbativa elettorale a Palermo ...

Calciomercato Juventus - Ultime Notizie: Icardi e De Ligt colpi possibili: Calciomercato Juventus, ultime notizie: Icardi e De Ligt colpi possibili Ora che è certo il cambio in panchina, si rimescolano non poco le carte in casa Juventus per quanto riguarda il Calciomercato, sia in entrata che in uscita. Calciomercato Juventus: le bocciature di Allegri Oltre a quelle riguardanti il lato economico del rinnovo, sembra che le divergenze tra Allegri e la Juventus abbiano riguardato soprattutto il maggiore peso

Allegri lascia la Juventus: probabile sostituto e Ultime notizie: Allegri lascia la Juventus: probabile sostituto e ultime notizie Allegri non sarà più l'allenatore della Juventus a partire dalla prossima stagione; l'ufficialità è già arrivata con un comunicato ufficiale, per conoscere maggiori dettagli sul divorzio bisognerà aspettare la conferenza stampa del tecnico livornese e del Presidente Agnelli di domani. Allegri lascia la Juventus: cosa si sa Il prosieguo del rapporto tra Allegri e la

Scuola - PAS e precariato docenti Ultime Notizie : ecco i dettagli della proposta : Prosegue il tavolo tecnico sulla questione del precariato docenti e ATA: ieri si è tenuto un nuovo incontro tra il Miur e i sindacati, incentrato sopratutto sui docenti con più di 36 mesi di servizio. Le parti sociali hanno presentato una proposta dettagliata all’amministrazione centrale, proposta che verrà esaminata dal Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti e dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. All’incontro di ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi : piazza San Carlo : le condanne - 17 maggio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. 10 anni di reclusione ai responsabili dei fatti di piazza San Carlo in Torino. I dettagli, 17 maggio 2019,

