UFFICIALE – Juventus | Allegri lascia a fine stagione | il comunicato

UFFICIALE - Massimiliano Allegri lascia la Juventus : Allegri Juventus – Attraverso una nota Ufficiale apparsa sul proprio sito, la Juventus ha comunicato che Massimiliano Allegri non sarà più l’allenatore del club bianconero a partire dalla prossima stagione. Questo il comunicato della società: «Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019/2020. L’allenatore e il Presidente, Andrea Agnelli, incontreranno insieme i media in occasione ...

Maglia Juventus - finalmente è UFFICIALE : presentata la nuova divisa -VIDEO- : Maglia Juventus – Le anticipazioni delle ultime settimane sono state confermate. La prima Maglia della Juventus per la stagione 2019/20 non avrà le tradizionali strisce bianconere. Il club ha presentato il kit per le partite casalinghe con un video pubblicato su Twitter e un messaggio abbastanza chiaro per spiegare la scelta di rottura. Leggi anche: Roma Juventus streaming: […] More

UFFICIALE - Juventus-Atalanta spostata alle 20.30 : Orario Juventus Atalanta – La sfida tra Juventus e Atalanta valida per il 18° turno di ritorno del campionato di Serie A, si disputerà domenica 19 maggio alle ore 20.30 anziché alle ore 15. Lo ha reso noto la Lega Serie A attraverso un comunicato Ufficiale apparso sul proprio sito. La società bianconera aveva chiesto uno […] L'articolo Ufficiale, Juventus-Atalanta spostata alle 20.30 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

UFFICIALE – Scudetto 2006 - il Coni respinge il ricorso della Juventus : “È inammissibile” : Ancora una brutta figura per la Juventus, all’inseguimento di un titolo che d’ufficio le è stato privato dopo Calciopoli. Attraverso una nota sul proprio sito Ufficiale il Coni ha dato comunicazione circa l’inammissibilità del ricorso presentato dalla società bianconera contro l’assegnazione dello Scudetto 2005/2006 all’Inter da parte dell’allora commissario straordinario della FIGC Guido Rossi. Ecco di ...

Juventus-Torino - UFFICIALE : ecco quando si giocherà il derby : Juventus-Torino- Ora è UFFICIALE, il match tra Juventus e Torino è stato anticipato al 3 maggio. La sfida tra la formazione bianconera e quella granata si giocherà con un giorno d’anticipo rispetto alla data fissata da calendario. Un modo per omaggiare e onorare l’anniversario della strage di Superga. Una data comune a tutto il calcio […] L'articolo Juventus-Torino, UFFICIALE: ecco quando si giocherà il derby proviene da Serie ...

