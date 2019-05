UFFICIALE – Fabian Ruiz convocato a sorpresa dalla Nazionale spagnola

forzazzurri

(Di venerdì 17 maggio 2019) Napoli,Spagna: il comunicatoNapoliSpagna Arriva una splendida notizia per, centrocampista del Napoli. Lo spagnolo infatti ha appena appreso di esser stato nuovamentein vista dei prossimi impegni per le qualificazioni ad Euro 2020. Sicuramente c’è un minimo di apprensione da parte del Napoli visto che l’ultima volta il ragazzo non riuscì neanche a fare un allenamento per colpa di un’influenza suina che lo ha colpito proprio in quei giorni. Adesso speriamo possa andare diversamente per lui e gli auguriamo la fortuna più grande. OFICIAL ¡Ya tenemos la lista! Estos son los 23 convocados para los próximos partidos: 07/06 Islas Feroe ESPAÑA 10/06 ESPAÑA Suecia. ¡A por la #EURO2020!#UnidosPorUnRETO pic.twitter.com/9IaSm6V31Y — Selección Española de Fútbol ...

