Udine | rinviata a giudizio l’infermiera sospettata di avere somministrato finti vaccini

(Di venerdì 17 maggio 2019) Il Tribunale diha rinviato aEmanuela Petrillo, l’infermiera trevigiana accusata di aver finto di vaccinare diversi bambini mentre era impiegata prima nel distretto sanitario del Medio Friuli () e poi nell’Usl 2 di Treviso. La richiesta di rinvio aè stata fatto dal pubblico ministero Claudia Danelon, a cui si sono associate come parti civili sia le due aziende sanitarie sia le famiglie di alcuni dei bambini. Il processo inizierà il 24 settembre. Petrillo, 32 anni, era già stata licenziata dall’Usl 2 di Treviso due anni fa per non aver rispettato, secondo l’azienda, gli obblighi contrattuali legati allo svolgimento della propria attività. Per dare attuazione al principio di massima precauzione, le autorità sanitarie friulane erano state costrette nel 2017 a ripetere le vaccinazioni a circa 7000 bambini, somministrando di nuovo circa 20mila ...

