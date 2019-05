Tutti d’accordo | è un campionato Mercedes

Recensione Huawei P30 Lite : come ogni anno è quello che mette Tutti d’accordo : Abbiamo provato Huawei P30 Lite ed è proprio quello che ci aspettavamo, un prodotto equilibrato, adatto a tutti e senza particolari sorprese. L'articolo Recensione Huawei P30 Lite : come ogni anno è quello che mette tutti d’accordo proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi sfotte il Huawei P30 attraverso un’infografica - Tutti d’accordo? : Xiaomi prova a mettere sotto il Huawei P30 attraverso un'infografica da cui quest'ultimo appare uscire nettamente ridimensionato (potete trovarla sopra, come immagine di anteprima dell'articolo). Se in un primo momento l'OEM arancione aveva provveduto a pungolare la controparte cinese in riferimento al processore utilizzata per i suoi top di gamma (il Kirin 980, impiegato anche lo scorso anno), adesso nell'occhio del ciclone ci finisce il ...

Marcello De Vito arrestato : visto che siamo Tutti d’accordo - ora andiamo fino in fondo contro la corruzione : di Giovanni Papa La triste vicenda del Presidente del Consiglio del Comune di Roma Marcello De Vito in quota 5 Stelle, arrestato per presunte tangenti sulla vicenda dello stadio della Roma, ci catapulta per l’ennesima volta in una realtà che dai primi scandali di Mani Pulite non è mai scomparsa. Una realtà che si è trasformata, ha cambiato forma e sembianze, utilizzando “veicoli” diversi e metodi di contatto più accurati. Una realtà che cambia ...