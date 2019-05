Tutte le ipotesi sul divorzio tra Allegri e la Juve

agi

(Di venerdì 17 maggio 2019) Le prossime saranno le ultime due partite di Massimilianosulla panchina della Juventus. Lo ha precisato la stessa società, sul sito ufficiale, con una brevissima nota. Le motivazioni che hanno portato alla rottura tra il club e l'allenatore degli ultimi cinque scudetti saranno raccontate nella giornata di sabato, alle 14, in una conferenza congiunta con il presidente Agnelli. La decisione, che sembra essere stata presa di comune accordo, è arrivata un mese dopo la sconfitta in Champions League della Juventus contro l'Ajax e con la vittoria dello scudetto già in tasca. Il nodo delsembrerebbe proprio essere legato a quell'obiettivo, sfumato nonostante l'arrivo di Cristiano Ronaldo, e che sta diventando un chiodo fisso per la società bianconera. LedelNelle ultime settimane si era parlato molto del contratto di, in scadenza nel 2020, che ...

