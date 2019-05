Tumori | scoperto il perché dell' effetto anti-cancro dei broccoli

Tumori : scoperto il perché dell’effetto dei broccoli : La scienza dà ragione a mamme e nonne quando insistono a far mangiare broccoli e cavoli perché fanno bene alla salute. Questi vegetali della famiglia delle crucifere sono noti da tempo per le loro proprietà anti-cancro: un gruppo di ricercatori, guidati dallo scienziato italiano Pier Paolo Pandolfi, da tempo negli Usa, ha ora scoperto il perché di questo effetto protettivo, una molecola in grado di spegnere un gene, coinvolto ...

Tumori - l0 studio : scoperto legame tra rigidità dei tessuti e lipidi : Un’equilibrata rigidita’ dei tessuti e’ un elemento necessario al corretto funzionamento degli organi, condizione spesso compromessa in diverse patologie, come Tumori e fibrosi. I meccanismi molecolari responsabili della rigidita’ dei tessuti non sono ancora chiari, ma emerge l’importanza del metabolismo nella reazione delle cellule a sollecitazioni di natura meccanica. Grazie ai risultati di uno studio, pubblicati ...

Tumori e fibrosi : scoperto come la rigidità dei tessuti influisce sul metabolismo lipidico : Un’equilibrata rigidità dei tessuti è uno degli elementi necessari al corretto funzionamento degli organi. Tuttavia è stato osservato che questa condizione è spesso compromessa in diverse patologie. Ad esempio i Tumori solidi sono più rigidi dei tessuti normali, caratteristica che contribuisce alla loro crescita e caratterizzazione maligna, suggerendo un legame fra la tensione dei tessuti e la formazione delle masse tumorali. Allo stesso modo ...

Tumori - scoperto il legame con la dieta : è possibile farli morire di fame : Tumore, una dieta che abbassa la glicemia accompagnata dalla somministrazione di un farmaco anti-diabete innesca una lunga reazione a catena che porterebbe alla morte delle cellule malate. La scoperta è stata fatta dai ricercatori dell’Istituto europeo di oncologia coordinati da Saverio Minucci, professore di Patologia generale all’Università di Milano. I risultati dello studio, effettuato in collaborazione con il gruppo di Marco ...

Cancro - scoperto un meccanismo che fa 'morire di fame' le cellule dei Tumori : Scoperta una dieta che fa 'morire di fame' le cellule tumorali e in grado, in alcuni casi, di far scomparire il Cancro. Per ora il meccanismo è stato testato - e funziona - solo sui topi e su cellule ...

Tumori - scoperto il meccanismo per farli 'morire di fame' : lo studio italiano : Un gruppo di ricercatori dell'Università degli Studi di Milano ha scoperto come 'affamare' le cellule tumorali

Tumori : scoperto meccanismo che rende il cancro più aggressivo : Un gruppo di ricerca dell’Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Igm) di Pavia guidato da Claudia Ghigna, sostenuto dall’Airc-Associazione italiana per la ricerca contro il cancro e in collaborazione con il gruppo di Ugo Cavallaro dello Ieo di Milano, ha scoperto che nei vasi sanguigni del tumore ovarico, una delle cause più comuni di morte per cancro nella popolazione femminile tra i 50 e i 69 anni, viene ...