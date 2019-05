Tumori | nanoparticelle a forma di frutto della passione per terapie del futuro

meteoweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2019) Piccole particelle, con unache ricorda i frutti, potrebbero essere utilizzate per diagnosticare e curare nello stesso tempo alcunisolidi, come quelli testa-collo o del pancreas, attraverso impulsi laser. E’ la ricerca dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Pisa, sostenuta dalla Fondazione Airc, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista ‘Materials Horizons’. Lo studio è stato coordinato da Valerio Voliani dell’Iit. Grazie anche a un ‘My First Airc Grant’ (Mfag), Voliani ha lavorato per circa quattro anni alla realizzazione e allo studio delle particelle adi. L’obiettivo era trovare nuovi metodi per trattare iin modo localizzato, riducendo gli effetti collaterali delle chemiotradizionali, unendo la terapia del calore con quella farmacologica. In particolare le ...

