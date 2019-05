Tumori | il corpo e la percezione di sé cambiano Ma tutto si può ricostruire

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2019) Si stima che in Italia ogni anno vengano diagnosticati 365mila nuovi casi di tumore, dei quali il 48% riguarda la popolazione femminile. Il tumore della mammella è quello più comune (30%) mentre quelli dell’utero raggiungono appena il 5% (Airc, 2018) e, nonostante gli importanti miglioramenti diagnostici e terapeutici, rimane molto forte l’incidenza di queste patologie sulla qualità della vita delle donne. Infatti, la diagnosi di una malattia oncologica comporta uno stravolgimento dell’esistenza che coinvolge il partner e l’intero nucleo familiare, costringendo tutti a fare i conti con la paura del cancro e la conseguente paura della morte, ma anche con il rifiuto di crederci, con i sentimenti di colpa o di rabbia. La diagnosi è solo l’inizio, perché in un momento successivo, quando la donna si sottopone ai vari trattamenti, la preoccupazione si sposta dalla paura di non sopravvivere ...

