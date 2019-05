Tumori | costruire la carta d’identità molecolare | al via lo studio italiano

meteoweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2019) Si chiama Next Generation Sequencing (Ngs), ed è la tecnologia alla base del test per la profilazione genomica, che permette dila ‘di identità’di ogni tumore, identificando le alterazioni genetiche e i meccanismi indispensabili per l’oncologia di precisione. La nuova frontiera della diagnostica cambierà il paradigma delle cure, con terapie non più legate all’organo colpito dal tumore ma personalizzate sulla mutazione genetica evidenziata dal test e che può nascondersi in tante neoplasie. E’ su queste basi che parte loclinico ‘Rome – From Histology to target’, presentato oggi a Roma in occasione del congresso ‘Implementing Precision Medicine In Cancer Care 2019’. La ricerca sarà condotto dalla Fondazione per la Medicina di Precisione (Fmp) insieme all’Istituto Superiore di Sanità. Lo ...

