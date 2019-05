Tumore al seno | al via il progetto di ricerca Radiomica Exprivia Italtel e Sirm

“Voltati. Guarda. Ascolta. alla Race for the Cure – Il cinema e la musica per dare voce alle donne con Tumore al seno metastatico” : “Voltati. Guarda. Ascolta. Le donne con tumore al seno metastatico” nel suo terzo anno dà voce alle donne che ogni giorno combattono con grande coraggio contro questa malattia attraverso uno dei canali più potenti, la musica. Nasce “Play! Storie che cantano”, un contest musicale online aperto ad artisti che potranno partecipare con canzoni ispirate alle storie delle pazienti raccolte nel corso delle campagne 2017 e 2018. Con la partecipazione ...

Francesca - la travel blogger che lotta contro il Tumore al seno : “Ora voglio girare il mondo” : La storia di Francesca Barbieri, la travel blogger conosciuta sul web come Fraintesa, che a 36 anni ha scoperto di avere un tumore al seno aggressivo. Dopo sei mesi di chemioterapia, a breve comincerà la radio. Il suo appello: "voglio dare un nuovo significato all'8 ottobre, giorno in cui ho ricevuto la diagnosi. Il prossimo anno partirò per un giro del mondo in solitaria per realizzare il mio sogno. Aiutatemi".Continua a leggere

Lega Serie A e Fondazione AIRC insieme per combattere il Tumore al seno : Lega Serie A si schiera di nuovo al fianco di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro – lunedì 13 maggio a Roma – con lo speciale Charity Gala Dinner a sostegno della ricerca sul tumore al seno. L’evento rientra nelle iniziative promosse in occasione della Finale di TIM Cup e vedrà la partecipazione di ospiti d’eccezione come l’ambasciatore AIRC Remo Girone, che regalerà agli ospiti della serata un intenso monologo, e Tiberio ...

Prima morte in Italia per rara forma di Tumore legata all’impianto di protesi al seno : “Evitare allarmismi” : La Prima morte registrata in Italia per una rara forma di tumore legata all’impianto di protesi al seno, il linfoma anaplastico a grandi cellule (Alcl), “è una notizia tragica ma serve evitare allarmismi: è un’evenienza molto rara che, se affrontata per tempo e nel modo corretto, porta alla guarigione“. La Società Italiana di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica (Sicpre) – dopo la notizia del primo decesso ...

Morta di Tumore per protesi al seno/ Video Report : a Roma il primo caso in Italia : Roma, donna Morta di tumore per protesi al seno: è questo il primo caso in Italia. Video, Report approfondisce e interpella il ministero della Salute.

In Italia primo caso di donna morta di Tumore per le protesi al seno : Nel mondo, dal 2009 ad oggi, sono state circa 410 mila le donne operate al seno. Tra le quali, giustamente, serpeggia una certa preoccupazione. Gli esperti consigliano loro di farsi controllare ...

Roma - donna muore per un Tumore : sotto accusa la protesi al seno impiantata 12 anni fa : Una donna è morta a Roma al policlinico Umberto I per una rara forma di cancro, il linfoma anaplastico a grandi cellule che sembra collegato a un particolare tipo di protesi al seno, prodotta...

Roma - donna muore per un Tumore : sotto accusa la protesi al seno : Una donna è morta a Roma al policlinico Umberto I per una rara forma di cancro, il linfoma anaplastico a grandi cellule che sembra collegato a un particolare tipo di protesi al seno , prodotta e ...

Morta per Tumore - nel mirino protesi al seno : Una donna è Morta all'inizio di quest'anno a causa dell'Alcl , il linfoma anaplastico a grandi cellule associato ad alcuni tipi di protesi al seno . È il primo caso registrato in Italia . La paziente ...

Race for the cure compie 20 anni. Corsa contro il Tumore al seno in 6 città da Roma a Matera : Il tumore al seno, ogni anno colpisce 2 milioni di donne nel mondo, in Italia si contano 50 mila diagnosi e nonostante sia una patologia ampiamente curabile, 12 mila donne in Italia perdono questa ...

Benedicta Boccoli : "Grazie al mio cane ho scoperto il Tumore al seno" : Non è la prima volta che accade e, anche nel caso dell'attrice Benedicta Boccoli , il suo cane si è rivelato essere anche il migliore amico. Intervistata dal settimanale Diva e Donna, la Boccoli ha ...

Tumore al seno : l’associazione Auser portavoce di una importante campagna di sensibilizzazione in Calabria : l’associazione Auser si fa portavoce di una importante campagna di sensibilizzazione alla prevenzione e al trattamento di un male che colpisce una sempre più alta percentuale di donne: il Tumore al seno. Sabato 4 maggio alle ore 10.00 a Taurianova, presso il Centro servizi agroalimentare e del legno, in Largo Bizzurro, si svolgerà un primo incontro dal titolo “Conoscere e curare il Tumore al seno. L’importanza della prevenzione”, organizzato ...

Giovanissima muore per un Tumore al seno : Grazie a donazioni, ricavati di spettacoli, cene sono stati raccolti più di centomila euro. Dopo esser stata visitata da un oncologo di Houston, Gemma è tornata in Italia per continuare la ...

Serena Grandi dopo le cure per il Tumore al seno : “Sono segnata - stanca - ma felice” : L'attrice ha voluto condividere con i follower il primo scatto dopo la fine delle cure necessarie per superare il grave...