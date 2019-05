Trono Over | Valentina Autiero difende Roberta | “Di Stefano sapevo tutto”

Carmen Di Pietro : "Pronta per il Trono Over di Uomini e donne. Se Maria chiama..." : Carmen Di Pietro è pronta per il trono over di Uomini e donne. “Vorrei andare a cercare marito. Se Maria De Filippi mi invita, corro”, dice a Spy l’ex concorrente del Gf Vip. “Mi immagino Carmen seduta sulla poltrona rossa e tutti questi baldi giovanotti che le sfilano davanti. Ah, magari, che meraviglia”.La Di Pietro, tornata single, sarebbe quindi pronta per un nuovo amore. La love story con il modello Antonio Livano è infatti finita. “E’ ...

Gossip Uomini e Donne : un cavaliere del Trono Over sarebbe gay e vivrebbe con un uomo : La notizia era già rimbalzata sul web qualche settimana fa, lanciata dalla blogger Annamaria Adinolfi nelle sue pagine Facebook. A suo dire, un cavaliere del Trono Over sarebbe gay e prenderebbe parte al programma di Maria De Filippi solo per visibilità televisiva. Della persona interessata, però, non era stata resa nota l'identità, motivo per cui la questione era stata accantonata. Ma ora è una fonte autorevole come il settimanale 'Oggi' a ...

Trono Over - Roberta lancia gravi accuse a Riccardo e Ida : “Non escludo un accordo” : Uomini e Donne, Roberta Di Padua ancora contro Riccardo Guarnieri: nuovo attacco Roberta Di Padua di Uomini e Donne non ha ancora smesso di dire la sua su Riccardo Guarnieri. I loro trascorsi burrascosi nel Trono Over sono ormai cosa nota: dopo una breve frequentazione, non sono rimasti in buoni rapporti. Roberta si è sentita […] L'articolo Trono Over, Roberta lancia gravi accuse a Riccardo e Ida: “Non escludo un accordo” ...

Uomini e Donne gossip : “Un cavaliere del Trono Over convive con un uomo” : Uomini e Donne, lo scoop: “Un cavaliere al Trono Over corteggia le Donne ma convive con un uomo” Uno scoop senza precedenti è stato lanciato stamani dal settimanale Oggi. Nell’ultimo numero in edicola, precisamente nella rubrica Pillole di gossip del giornale, è stata riportata un’indiscrezione riguardante uno dei protagonisti del Trono Over di Uomini e […] L'articolo Uomini e Donne gossip: “Un cavaliere del ...

Uomini e donne - Trono Over : Pamela Barretta annuncia querela contro Valentina Autiero : Ci sono novità in merito al caso che coinvolge Pamela Barretta e Stefano Torrese. Nella puntata di ieri del trono over di Uomini e donne, Pamela ha scoperto che Stefano mandava alcuni messaggi a Roberta Di Padua mentre i due già si frequentavano. Nel corso della registrazione della nuova puntata, Roberta e Valentina Autiero hanno attaccato Pamela. In particolare la seconda avrebbe utilizzato parole molto forti nei confronti della dama. La ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 15/05 : Il Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne si apre con Valentina e Massimiliano che con ogni probabilità non saranno la prossima coppia a uscire dal programma, soprattutto perché lei non sente le farfalle nello stomaco. A Valentina, ormai veterana del programma, non ne va una giusta! Dopo un breve round Tina vs Gemma, ecco una novella coppia formatasi in trasmissione pochi mesi fa, Stefano e Pamela, contenti e sorridenti perché ...

Spoiler Trono Over : Armando Incarnato litiga con Barbara De Santi e abbandona lo studio : Dalle anticipazioni del trono over di Uomini e Donne relative alla puntata registrata il 14 maggio, si apprende che Barbara De Santi ha accusato Armando Incarnato di averla additata come una spia, poiché secondo l'uomo l'insegnante sarebbe a conoscenza di alcuni particolari della sua vita che lui ha riportato solo alla redazione. A questo punto è partito un acceso scontro verbale tra i due, durante il quale il napoletano ha attaccato duramente ...

Uomini e Donne - anticipazioni Trono Over : Armando Incarnato lascia la trasmissione? : Le ultime settimane del trono over di Uomini e Donne saranno piuttosto elettriche, il nervosismo prenderà ancora una volta il sopravvento in un'edizione esplosiva. Ieri è stata registrata una puntata del trono over che vedremo a breve, all'interno della quale ne sono successe di tutti i colori secondo quanto riportato dal portare de Il vicolo delle news.A far parlare sarà sopratutto l'accesa discussione tra Barbara de Santi e Armando ...

Uomini e Donne/ Scontro tra Ida e Riccardo nella nuova registrazione - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni registrazione Trono Over. Armando accusa la redazione di pagare Gemma e Valentina e di rivelare dettagli a Barbara e poi esce

U&D - ritorno di fiamma al Trono Over : Riccardo rivuole la sua Ida : Nella giornata di ieri è andata in onda un nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, il dating show di Mediaset in onda ogni pomeriggio su Canale 5, condotto da Maria De Filippi. La puntata di ieri era una puntata molto attesa dai fan del programma e soprattutto da quelli che amano la coppia Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Tra i due, infatti, sembra sempre più vicino un ritorno di fiamma. Trono Over, Riccardo ripensa a Ida Platano In ...