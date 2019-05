Tribunale del riesame | Marcello De Vito barattò il suo ruolo per interessi

Un Tribunale d’appello belga ha stabilito che l’ex re Alberto II dovrà sottoporsi a un test del DNA : Una corte d’appello belga ha stabilito che l’ex re Alberto II del Belgio, che nel 2013 aveva abdicato a favore del figlio Filippo, sarà multato di 5.000 euro al giorno se non si sottoporrà a un test del DNA. Il

Torino - condanna definitiva ex presidente del Tribunale di Sanremo e di Imperia. 5 anni e 6 mesi per peculato e corruzione : La Corte di Cassazione conferma la condanna in appello a cinque anni e sei mesi di reclusione per peculato e corruzione all’ex presidente del Tribunale di Sanremo e di Imperia, Gianfranco Boccalatte. La sentenza, ora definitiva, è stata pronunciata dalla Cassazione al termine di un processo avviato nel 2011 e tenutosi a Torino. L’ex magistrato è stato ritenuto responsabile di peculato e corruzione, mentre è stato prosciolto dalle accuse di ...

Il Tribunale di Venezia ha accolto il ricorso di un uomo del Mali a cui era stata negata la protezione internazionale - pur ammettendo che non ne avrebbe i requisiti : Il tribunale di Venezia ha accolto il ricorso di un uomo del Mali a cui era stata negata la protezione internazionale, pur ammettendo che non ne avrebbe i requisiti: pur non correndo pericoli verosimili in Mali, dice il tribunale, la

Il Tribunale Ue annulla la registrazione abusiva del marchio “Neymar” : Il Tribunale dell’Unione Europea oggi ha confermato la decisione dell’Ufficio dell’Ue per la proprietà intellettuale (EUIPO) di annullare la registrazione del marchio “Neymar” per articoli di abbigliamento, calzature e cappelleria, avvenuta in Portogallo nel 2013 senza il consenso del giocatore brasiliano. Nel febbraio del 2016, era stato lo stesso Neymar Da Silva Santos Junior a […] L'articolo Il Tribunale Ue ...

MotoGp – Valentino Rossi trascinato in Tribunale dagli ex custodi della sua villa : ‘incubo’ finito per il Dottore : Valentino Rossi sorride: ex custodi della sua villa lo trascinano in tribunale, ma il ricorso viene respinto Manca poco per rivedere in pista i campioni della MotoGp: dopo una settimana di pausa, a seguito dei test di Jerez, disputati il giorno dopo del Gp di Spagna, i piloti sono pronti per sfidarsi nuovamente, questa volta a Le Mans, per il Gp di Francia, valido per il quinto appuntamento della stagione 2019. AFP/LaPresse Alla vigilia ...

Calcio - Palermo retrocesso in Serie C! Arriva la sentenza del Tribunale Federale FIGC : Secondo quanto si apprende dall’ANSA sarebbe Arrivata la sentenza del Tribunale Federale Nazionale della FIGC in merito all’illecito amministrativo contestato al Palermo, per potersi iscrivere al campionato cadetto di Calcio. Non giungono affatto buone notizie per i tifosi rosanero. Il Palermo sarebbe stato retrocesso all’ultimo posto del campionato di Serie B appena concluso e così i siciliani, a lungo in lotta con Brescia e ...

Polacchi - Altaforte - - nella stessa giornata al Salone del Libro e in Tribunale : Il resto, con le polemiche legate alla biografia di Salvini, alla partecipazione al Salone di Torino e l'onda di indignazione degli intellettuali, è cronaca di questi giorni.

Operazione 'Rimpiazzo' - Tribunale del Riesame ordina 6 scarcerazioni : Vibo Valentia " Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sei indagati arrestati nell'Operazione antimafia "Rimpiazzo" contro il ...

Il Tribunale di Bologna ha deciso che due richiedenti asilo possono iscriversi all’anagrafe - dopo che era stato loro negato per via del decreto sicurezza : Il Tribunale civile di Bologna ha accolto il ricorso di due richiedenti asilo ai quali, per via del decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini, era stata negata la possibilità di iscriversi all’anagrafe. Il Corriere della Sera scrive che i magistrati

Il Tribunale di Bologna ha deciso che due richiedenti asilo possono iscriversi all’anagrafe - dopo che era stato loro negata per via del decreto sicurezza : Il Tribunale civile di Bologna ha accolto il ricorso di due richiedenti asilo ai quali, per via del decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini, era stata negata la possibilità di iscriversi all’anagrafe. Il Corriere della Sera scrive che i magistrati

Semenya e il giallo del ritiro : l'atleta combattuta tra andarsene o continuare a combattere in Tribunale : ... Semenya si è detta certa che «verrà cambiato» e che continuerà ad «ispirare giovani donne e atleti in Sud Africa e in tutto il mondo», senza però chiarire se si appellerà alla decisione. Dura la ...

Corte UE - via libera al Tribunale del Ceta : "Compatibile col diritto dell'Unione" : La procedura per la risoluzione delle controversie sugli investimenti adottata nell'ambito dell'accordo di libero scambio tra l'UE e il Canada, Ceta, è compatibile con il diritto dell' Unione Europea. ...

Torino - Tribunale di Torino conferma il licenziamento della maestra che insultò la polizia ad un corteo di CasaPound : “Si resta docenti anche fuori dalle aule”. Così il tribunale di Torino ha respinto il ricorso della maestra Lavinia Flavia Cassaro, presentato contro il suo licenziamento per “grave condotta” proposto dall’Ufficio scolastico regionale del Piemonte. L’insegnante, il 22 febbraio scorso, insultò le forze dell’ordine durante il corteo antifascista organizzato contro un’iniziativa di CasaPound a Torino. ...

Pensionato torturato a Manduria - la procuratrice del Tribunale per i minori : “I video circolavano - in tanti sapevano” : “C’è stato un uso distorto del web per diffondere le loro nefandezze”. Pina Montanaro, capo della procura per i minorenni di Taranto, durante la conferenza stampa indetta per spiegare come si è arrivati ai fermi dei ragazzini responsabili delle torture contro Antonio Cosimo Stano, ha voluto sottolineare come quello che accadeva al Pensionato era noto a molti. La visione “dei video e l’ascolto dei file audio evidenzia come ...