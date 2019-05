Triathlon | World Cup Cagliari 2019 | nella tappa italiana tanti azzurri in gara in

Triathlon - la World Cup 2019 scatta a Cagliari per la quarta volta consecutiva : appuntamento domani al Poetto : Il Poetto riunirà 44 nomi per la prova femminile e 63 per quella maschile, provenienti da oltre trenta Paesi di tutti i 5 continenti Al via, per la quarta volta consecutiva a Cagliari, la Triathlon World Cup 2019, la competizione sportiva multidisciplinare che unisce nuoto, ciclismo e corsa in sequenza, la tappa italiana del circuito internazionale Itu su distanza sprint. domani, sabato 18 maggio il Poetto riunirà 44 nomi per la prova ...

Triathlon - World Cup Chengdu 2019 : bene Barnaby - ma l’Italia è proiettata verso Cagliari e - soprattutto - Yokohama : Va in archivio il fine settimana della World Cup di Triathlon di Chengdu, andato in scena con il format delle semifinali su distanza sprint e delle finali su distanza super sprint, in casa Italia si sorride per la buona prova di Gregory Barnaby, unico azzurro in gara e capace di centrare la Finale A, riservata ai migliori 30, poi chiusa in 21ma posizione. Ora però si guarda oltre, è iniziato il secondo periodo di qualificazione olimpica e nel ...

Triathlon - fine settimana con World Series a Yokohama e World Cup a Cagliari : Yokohama, in Giappone, si prepara ad accogliere la terza tappa delle World Triathlon Series 2019. Nel prossimo weekend, quanto mai ricco di eventi, saranno quattro gli atleti italiani al via, mentre il secondo appuntamento dell’anno con la World ParaTriathlon Series vedrà un azzurro in gara. Contemporaneamente andrà in scena anche la World Cup a Cagliari, unica tappa italiana del circuito mondiale. Per quanto riguarda la World Triathlon ...

Triathlon - World Cup Chengdu 2019 : Gregory Barnaby termina 21° - vittoria di Matthew Hauser : Si è conclusa a Chengdu, in Cina, la tappa della World Cup di Triathlon: dopo le semifinali del sabato, su distanza sprint, le finali si sono disputate su distanza super sprint (400 metri a nuoto, 10 km in bici, 2.5 km di corsa). Nella Finale A maschile, riservata ai migliori 30 del giorno prima, chiude al 21° posto l’unico azzurro in gara, Gregory Barnaby. Nella gara maschile successo dell’australiano Matthew Hauser, che chiude in ...

Triathlon - World Cup Chengdu 2019 : Gregory Barnaby è ottavo in semifinale e stacca il pass per la Finale A : Buone notizie giungono dalla Cina per il Triathlon italiano: nella tappa della World Cup di Chengdu l’unico azzurro in gara, Gregory Barnaby, supera le semifinali grazie all’ottavo posto odierno e stacca così il pass per la Finale A di domani. L’azzurro partirà con il numero 24 e proverà a far saltare il banco. Gregory Barnaby chiude la prova sprint (750 metri a nuoto, 20 km in bici, 5 km di corsa) in ottava piazza, con il ...

Triathlon - World Cup Chengdu 2019 : torna il format con semifinali e finali. Gregory Barnaby unico azzurro iscritto : Si correrà tra domani e domenica la tappa della World Cup di Triathlon di Chengdu in Cina: ritorna il format inusuale con semifinali e finali. Tre batterie per gli uomini, due per le donne per determinare i migliori trenta che disputeranno la Finale A e gli altri trenta impegnati nella Finale B. Per l’Italia in gara il solo Gregory Barnaby, impegnato nella terza semifinale. semifinali su distanza sprint, con 750 metri a nuoto, 20 km in ...

Triathlon - World Cup Madrid 2019 : un altro podio per Angelica Olmo - cresce Davide Uccellari : Si tinge ancora d’azzurro la World Cup di Triathlon ed il merito è ancora di Angelica Olmo, che è giunta terza a Madrid, dove, a pochi giorni dalla buonissima prova delle Bermuda nelle World Series, l’italiana ha centrato il terzo gradino del podio nonostante la tanta fatica accumulata. Bene anche al maschile Davide Uccellari, che riesce a rientrare nella top 10, chiudendo settimo al termine di un’ottima prova nel corso della ...

Triathlon - i convocati dell’Italia per i prossimi appuntamenti internazionali. Alice Betto torna in gara nelle World Series : Sono state rese note le startlist, e con esse dunque anche gli elenchi degli italiani impegnati, dei prossimi appuntamenti internazionali del Triathlon. Nel prossimo fine settimana la World Cup farà tappa a Chengdu, in Cina, dove sarà al via il solo Gregory Barnaby, che sarà impegnato, il sabato successivo, con altri otto italiani, nella tappa di Cagliari, anticipata di una settimana per la concomitanza con le elezioni europee, e penalizzata ...

Triathlon - World Cup Madrid 2019 : doppietta tedesca - ma Davide Uccellari è settimo! : Non solo l’ottima prova di Angelica Olmo tra le donne: Davide Uccellari centra la top 10 grazie ad uno splendido settimo posto nella prova di World Cup di Triathlon disputata oggi a Madrid su distanza sprint. L’altro azzurro in gara, Gregory Barnaby, chiude la gara in 34ma posizione. doppietta tedesca con la vittoria in volata di Justus Nieschlag sul connazionale Lasse Lührs, entrambi con il crono di 55’51”, mentre al ...

Triathlon - World Cup Madrid 2019 : Angelica Olmo per stupire - padroni di casa favoriti al maschile : Domenica 5 maggio farà tappa a Madrid la World Cup di Triathlon: in Spagna saranno in gara sei azzurri, tra i quali spicca il nome di Angelica Olmo, con l’azzurra che sarà in gara a pochi giorni dal bellissimo settimo posto ottenuto nelle World Series alle Bermuda. Assieme a lei si cimenteranno nella prova su distanza sprint (750 metri a nuoto, 20 km in bici, 5 km di corsa), altri cinque azzurri, tutti assenti alle Bermuda: tra le donne ...

Triathlon - World Series Bermuda 2019 : una strepitosa Katie Zaferes vince in scioltezza - settima Angelica Olmo : Una strepitosa Katie Zaferes ha dominato la tappa delle Bermuda delle World Series 2019 di Triathlon, chiudendo con ampio margine sulle inseguitrici Jessica Learmonth e Joanna Brown. Sul fronte italiano, Angelica Olmo chiude in settima posizione, più indietro le altre. Katie Zaferes, dunque, centra un brillante successo in uno scenario pesantemente condizionato dalle intemperie del meteo. Vento forte e pioggia torrenziale hanno accolto ...

Triathlon - World Series Bermuda 2019 : Dorian Coninx vince in volata su Gomez Noya e Iden - male gli azzurri : Sotto una pioggia incessante ed un meteo davvero avverso si è disputata la prova maschile della tappa delle Bermuda delle World Series 2019 di Triathlon. Nello splendido scenario caraibico, pesantemente condizionato da vento forte e precipitazioni, è stato il francese Dorian Coninx a centrare la medaglia d’oro precedendo l’infinito spagnolo Javier Gomez Noya e il giovane norvegese Gustav Iden. Lontanissimi, invece, gli italiani. Il ...

Triathlon - World Series Bermuda 2019 : torna in gara Alice Betto. Assente la padrona di casa Flora Duffy : Seconda tappa per le World Triathlon Series: il circuito, dopo la magnifica location di Abu Dhabi, con prova di ciclismo sul circuito di F1, sbarca alle Bermuda, altra località abitualmente presente in calendario. Ad Hamilton però mancherà la fortissima padrona di casa Flora Duffy, ancora alle prese con un problema fisico che le impedisce di allenarsi al meglio. Si gareggia su distanza olimpica. Joel Filliol, Olympic Performance Director della ...

Triathlon - World Cup Madrid 2019 : gli azzurri in gara in Spagna. Tour de force per Angelica Olmo : Domenica 5 maggio farà tappa a Madrid la World Cup di Triathlon: in Spagna, secondo le startlist ufficiali appena rilasciate, saranno in gara cinque azzurri, tra i quali spicca il nome di Angelica Olmo, con l’azzurra che sarà in gara nonostante al momento sia alle Bermuda per gareggiare sabato 27 nella gara delle World Series. Assieme a lei si cimenteranno nella prova su distanza sprint (750 metri a nuoto, 20 km in bici, 5 km di corsa), ...