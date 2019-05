atm_informa : Per oggi, venerdì 17 maggio, l’organizzazione sindacale USB Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero generale nei… - FrancescoBonif1 : Anche oggi Toninelli ha sparato a zero sulla Tav. Un ministro dei trasporti che promuove l'auto elettrica e compra… - TelevideoRai101 : Trasporti, oggi sciopero nazionale Usb -

Non sarà garantito il normale servizio di trasporto pubblico,,per loindetto dal sindacato Usb, Unione sindacale di base. Incroceranno le braccia anche dipendenti di alcune delle principali aziende nazionali nei settori del trasporto marittimo,trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario. Per il trasporto aereo l'astensione è programmata per martedì. Treni a rischio dalle 9 per 9 ore; trasporto pubblico locale (metro,tram e bus) fermo 4 ore con modalità diverse da città a città.Traghetti fermi 24 ore(Di venerdì 17 maggio 2019)