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Traffico Roma del 17-05-2019 ore 19 | 30

Traffico Roma del 17-05-2019 ore 19 | 30 VIABILITÀ Roma  VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 19.20  SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 17-05-2019 ore 19:30 (Di venerdì 17 maggio 2019) VIABILITÀ Roma  VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 19.20  SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE , RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE, IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ VANTI TRA TUSCOLA E PRENESTINA E IN ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA Traffico RALLENTATO  SU VIA FLAMINIA   TRA CORSO DI FRANCIA E IL RACCORDO ANUALRE E SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DA CORSO DI FRANCIA ALLA SALRIA VERSO SAN GIOVANNI E POI PROSEGUENDO DALLA TIBURTINA ALLA A24 IN CITTA’ PER UNA PERICOLOSA MACCHIA D’OLIO SULLA STRADA E’ CHIUSA AL Traffico VIA PLINIO IN DIREZIONE VIA CATULLO, Traffico DEVIATO SU VIA ORAZIO CHIUSA AL TRANSITO MA PER LAVORI,  VIA DEL FOSSO DI DRAGONCELLO TRA VIA AGOSTINO CHIGI E VIA DI ...
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