Traffico Roma del 17-05-2019 ore 18 | 00

(Di venerdì 17 maggio 2019) VIABILITÀVENERDI 17 MAGGIOORE 17.50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI Su via del casale di san basilio difficolta’ di transito per incidente PER UN ALTRO INCIDENTE IN CENTRO AL TRANSIOTO o CHIUSA PIAZZA PIO XI TRA VIA ANASTASIO II E VIA LEONE XIII PERINTENSO, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE, SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E PIU’ VANTI TRA TUSCOLA E PRENESTINA E IN ESTERNA TRA LAFIUMICINO E LA TUSCOLANARALLENTATO SU VIA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E IL RACCORDO ANUALRE E SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DA CORSO DI FRANCIA ALLA SALRIA VERSO SAN GIOVANNI E POI PROSEGUENDO DALLA TIBURTINA ALLA A24 CHIUSA AL TRANSITO PER LAVORI VIA DEL FOSSO DI DRAGONCELLO TRA ...

LuceverdeRoma : #Roma - Via Plinio chiusa al traffico per olio sulla strada > Via Catullo traffico deviato su Via Orazio #luceverde - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Firenze Impruneta (Km 295) e A1 Svincolo Incisa… -