Totti star in Kuwait | ma l’errore è clamoroso | durante l’ingresso parte l’inno di… Forza

(Di venerdì 17 maggio 2019) Clamorosa gaffe inaccolto in un torneo di futsal con l’inno di…Italia Davvero incredibile quanto accaduto ieri inall’ingresso in campo di Francesco. L’ex capitano giallorosso è stato protagonista di un torneo di futsal, l’Al Roudan Tournament, insieme ad altre vecchie stelle del calcio, come Candela,il quale è stato acclamato ed applaudito per le sue bellissime giocate. A far scalpore, però, è l’incredibile gaffe degli organizzatori. All’ingresso in campo di, infatti, è risuonato un inno sbagliato, quello del partito politicoItalia, anzichè l’Inno di Mameli. Scene davvero esilaranti, che sono diventate subito virali sui social. >>> PER IL VIDEO >>> Clamorosa gaffe in: all’ingresso in campo dirisuona l’inno di…...

