Torna Circonomìa | il festival dell’economia circolare e delle energie dei territori

(Di venerdì 17 maggio 2019)dal 25 maggio al 5 giugno prossimi, ildei. La quarta edizione si aprirà sabato 25 maggio a Pollenzo, con la premiazione dei “Green Heroes” presso l’Università di Scienze Gastronomiche che vedrà la partecipazione di Alessandro Gassmann ideatore insieme al Kyoto Club dell’iniziativa che premia i personaggi o le aziende che si sono distinte in campo ambientale. Il programma è stato svelato questa mattina durante una conferenza stampa che si è svolta ad Alba presso Confindustria Cuneo, partner dell’edizione 2019, organizzata da Gmi (Greening Marketing Italia), Cooperativa Erica, Aica (Associazione internazionale per la comunicazione ambientale) e Fondazione Europa Ecologia. I numerosi eventi che compongono il programma delsi rivolgono a un pubblico non solo di addetti ai lavori, ma a tutti i cittadini ...

