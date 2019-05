Tir contro bici su via Tiburtina | ciclista ucciso dopo impatto

Internazionali d’Italia : Muguruza si riTira contro Azarenka - cade Venus - vola Mladenovic : Internazionali d’Italia, Joana Konta ai quarti di finale così come la Azarenka che ha usufruito del ritiro della Muguruza Internazionali d’Italia, risultati importanti in questo pomeriggio nel torneo WTA. La Muguruza si è ritirata sotto nel punteggio 6-4 3-1 contro la Azarenka, la quale dunque vola ai quarti di finale del torneo. Stessa sorte per la sorprendente Joana Konta, la quale ha vinto contro Venus Williams col ...

Scontro tra due Tir sull’autostrada A13 - due feriti e cinque chilometri di coda : due mezzi pesanti si sono messi di traverso sulla carreggiata, bloccandola completamente per ore e rendendo necessario il blocco della circolazione nel tratto interessato dall'incidente stradale. In autostrada di sono formate code di oltre cinque chilometri prima che il tratto interessato fosse parzialmente riaperto.

Internazionali d’Italia – Altro riTiro pesante : Ostapenko dà forfait nella fase decisiva del match contro Buzarnescu : Jelena Ostapenko si ritira a causa di un problema di salute nei 32esimi di finale degli Internazionali d’Italia: la tennista lettone dà forfait per un problema di salute Gli Internazionali d’Italia perdono un’altra grande giocatrice. Jelena Ostapenko, ex campionessa Roland Garros, è stata costretta a ritirarsi a causa di un problema fisico. La giovane tennista lettone, numero 27 del ranking mondiale femminile, ha chiamato un time out ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : martedì 14 maggio. In campo Andrea Basso contro Cilic. Out Wozniacki (riTiro) e Sabalenka - avanti Goffin : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di incontri degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico, in Roma, godremo di un grande spettacolo e i giocatori nostrani vorranno gettare il cuore oltre l’ostacolo per far vivere grandi emozioni al pubblico presente sugli spalti. Sul Centrale, nel terzo match, vedremo Matteo Berrettini esibirsi contro Alexander Zverev (n.5 del mondo). Un match ...

George Clooney : “Catch-22 è una saTira contro la guerra attuale anche oggi” : https://www.youtube.com/watch?v=eCgeIcUdysQ Andrà in onda dal 21 maggio su Sky Atlantic e Sky Cinema Catch-22, la miniserie internazionale tratta dal grande romanzo antimilitarista di Joseph Heller, pubblicato in Italia col titolo di Comma 22 (Bompiani). La produzione originale Sky è ambientata a Pianosa durante la Seconda guerra mondiale, dove un gruppo di bombardieri americani devono affrontare le assurdità della guerra fra cui il paradosso ...

Basket - Pozzecco fa l’allenatore ma è ancora in forma nel Tiro da 3 punti : ecco come finisce la sfida contro il suo giocatore : Gianmarco Pozzecco ha ormai appeso le scarpette al chiodo ma, durante gli allenamenti della sua Dinamo Sassari, si diverte ancora a tirare da 3 punti. L’altro giorno, come testimoniato dalle immagini della tv del club sardo, quinto in campionato e neo-campione della Fiba Europe Cup, Pozzecco ha sfidato il playmaker Marco Spissu, tra gli specialisti nel tiro dalla lunga distanza: un match all’ultimo canestro con l’ex playmaker ...

Massimiliano Allegri tra attese e ironia : “quello che leggo mi fa diverTire! E sull’incontro col presidente…” : Massimiliano Allegri, l’incontro col presidente per decidere il suo futuro e le voci a riguardo: il tecnico bianconeri divertito e sincero alla vigilia della sfida con la Roma “Con il presidente ci vediamo la prossima settimana“. Lo ha annunciato il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, anticipando in conferenza stampa le domande sull’incontro con Andrea Agnelli per definire il suo futuro. “Ci vedremo ...

Incidente a Bari - taxi contro Tir : 3 morti - tra cui l’ex console brasiliano a Milano e la moglie : Tra le tre vittime dell'Incidente verificatosi ieri sulla statale 96 che collega Grumo Appula ad Altamura, nei pressi di Mellitto, nel Barese, ci sono Paulo Cordeiro de Andrade Pinto, 68 anni, attualmente ambasciatore brasiliano in Libano ed ex console a Milano, e la moglie, Vera Lucia Ribeiro Estrela, 66 anni. Viaggiavano a bordo di un taxi che si schiantato contro un tir.Continua a leggere

Marco Minniti a L'aria che Tira - sciacallata contro Matteo Salvini sulla bimba ferita a Napoli : Tu quoque, Marco Minniti. Già, siamo in campagna elettorale. Dove tutto, o quasi, vale. Eppure, dall'ex ministro dell'Interno, era lecito non attendersi un attacco così misero, di bassissimo rango, contro Matteo Salvini. Siamo negli studi de L'aria che tira, dove il piddino torna sulla terrificante

Tir contro auto : un uomo morto e un ferito sull’autostrada A1 : L'incidente è avvenuto all'altezza di Barberino del Mugello, lungo l'autostrada A1: a perdere la vita un uomo di 74 anni.Continua a leggere

Saviano contro Salvini : 'Non vuole indispetTire i feroci cani di Casapound' : Lo scrittore Roberto Saviano ha criticato duramente il Ministro Matteo Salvini con un nuovo post su Facebook, affermando che i suoi comportamenti nei confronti di Casapound e polizia sono ambigui e preoccupanti. A suo modo di vedere, le forze dell'ordine sembrano essere diventate un servizio d'ordine per la campagna elettorale del partito. La risposta, però, stavolta è arrivata direttamente dagli agenti. L'account Twitter istituzionale della ...

A1 - scende dall’auto dopo aver sbadato contro il guardrail ma viene travolto da un Tir : morto : Un uomo di 65 anni, probabilmente di nazionalità francese, è morto a seguito di un incidente verificatosi la scorsa notte sull'autostrada A1 tra Orvieto e Fabro in direzione Firenze: sceso dalla sua auto dopo aver urtato il guardrail, è stato travolto da un tir che stava transitando sulla corsia di marcia. Traffico in tilt.Continua a leggere

Treno contro un Tir - 12 feriti - due sono gravi : autista si salva lanciandosi dalla cabina : Un Treno regionale tedesco si è scontrato questa mattina con un autoarticolato, deragliando a seguito dell'impatto. sono dodici i feriti, di cui due in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto alle 4.

Bari - tre morti in un incidente stradale : taxi si schianta contro un Tir : Sono due turisti brasiliani e il conducente del taxi a bordo del quale viaggiavano le tre vittime dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 96 all'altezza di Grumo Appula, ...