Tifosi Roma radunati all’Eur | ‘Baldissoni buttate de sotto’

‘Vendi la Roma’ : esplode rabbia Tifosi giallorossi - in piazza contro Pallotta : Roma – “Venni la Roma e nun rompe li c…”. È solo uno dei cori che i tifosi della Roma hanno rivolto al presidente giallorosso James Pallotta, in una contestazione in corso a piazza Guglielmo Marconi, davanti ad una delle sedi societa’. Alla protesta, che ha preso il via verso le 15 di oggi, al momento sono presenti alcune centinaia di tifosi. Il dissenso con la proprieta’ e’ esploso dopo il mancato ...

Roma - la contestazione dei Tifosi arriva fino a Londra : “Baldini verme” [FOTO] : Che i tifosi giallorossi non avessero preso bene la decisione della Roma di “mandare via” De Rossi è cosa nota. Che la contestazione potesse arrivare fino alla Londra, però, nessuno lo immaginava. Ma è accaduto. Da una capitale, quella italiana, all’altra, quella inglese, città che tra l’altro vedrà tre squadre in finale tra Champions ed Europa League. Ma Londra è anche la sede in cui risiede il consulente del ...

De Rossi a confronto coi Tifosi della Roma : “vi spiego come sono andate le cose” : I tifosi della Roma contro la dirigenza, Daniele De Rossi li incontra a Trigoria per spiegare le dinamiche dell’addio Daniele De Rossi ha annunciato nei giorni scorsi il suo addio alla Roma, a causa della mancata offerta di contratto da parte della società che dunque ha sancito l’addio del capitano alla maglia giallorossa. Nella giornata di ieri, riporta la Gazzetta dello sport, c’è stato un confronto tra i tifosi più ...

Scoppia il malcontento dei romanisti : Tifosi in rivolta per addio De Rossi : Roma – Il giorno dopo la rabbia prende il posto del dolore (sportivo). I tifosi della Roma sono ancora scottati dalla vicenda Daniele De Rossi, l’attuale capitano della Roma a cui la stessa societa’ giallorossa ha annunciato di non voler rinnovare il contratto. De Rossi ha ormai 36 anni, che si sarebbe arrivati alla fine di un rapporto lo sapevano un po’ tutti. Quello che viene contestato alla societa’ e’ il ...

De Rossi - Tifosi infuriati : nella notte affissi striscioni contro la società in giro per Roma [FOTO] : 1/7 Foto Instagram ...

Roma - Tifosi contro Pallotta. Esposto striscione dopo il «no» di Conte : Roma - Ieri James Pallotta aveva chiesto l'aiuto dei tifosi per sollecitare il Comune nel dare il via libera alla costruzione dello stadio. Una richiesta però respinta dai supporter giallorossi che ...

Stadio Roma - Pallotta : “I Tifosi sollecitino l’intervento del comune” : James Pallotta, presidente della Roma, si appella al suo pubblico per la questione Stadio e lo fa con una breve nota pubblicata sull’account Twitter: “Se i tifosi vogliono lo Stadio, devono sollecitare un intervento”. Intanto la Roma prosegue la preparazione in vista dell’impegno di domenica sera contro la Juventus. De Rossi tenta il recupero, ma si è allenato a parte insieme a Kluivert, Santon e Florenzi. Per il ...

Roma - e ora? Tifosi divisi - e spunta l'idea De Rossi allenatore : Roma - Dimenticare Conte con un altro grande nome. I Tifosi della Roma dopo il sogno infranto chiedono alla società uno sforzo per non sprofondare nella depressione e per non aprire la pRossima ...