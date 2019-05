There Goes My Miracle è il nuovo singolo di Bruce Springsteen in attesa del nuovo album

optimaitalia

(Di venerdì 17 maggio 2019) Ildiarriva a qualche settimana dall'uscita dell', nuova fatica discografica del Boss a cinque anni dalla sua ultima prova di studio. Il brano sarà quindi incluso in Western Stars, atteso per il 14 giugno.A proposito del disco,ha spiegato: "Questo lavoro è un ritorno alle mie registrazioni da solista con le canzoni ispirate a personaggi e con arrangiamenti orchestrali cinematici», racconta, è come uno scrigno ricco di gioielli".L'ispirazione arriva dai dischi pop del Sud della California, quelli degli anni '60 e '70 che ha voluto includere nelle 13 tracce di cui è composto l'e nelle quali è incluso anche ilin rotazione radiofonica a cominciare dal 24 maggio.L'in uscita è il 19° della sua carriera ed è stato registrato tra lo studio ospitato dalla casa del Boss, la California e New ...

