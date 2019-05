The Big Bang Theory | i momenti più folli di Sheldon Cooper

The Big Bang Theory e Game of Thrones - siamo al finale : ecco perché si chiude un'era : 12 anni ed 8 anni. Lassi di tempo non da poco, anche in quello che sembra un flusso continuo ed eterno di immagini come è, di fatto, il mezzo televisivo. Eppure, anche la tv ha dei cicli che iniziano e che si concludono per lasciare spazio a nuove fasi. E' quello che stiamo vivendo in questi giorni, su due diversi fronti, uno legato alla tv generalista, l'altro alla tv via cavo.Stiamo parlando di The Big Bang Theory e di Game of Thrones, ...

The Big Bang Theory - 5 motivi per cui (non) vogliamo finisca : Non solo Game of Thrones, questa settimana vedrà la fine (almeno negli Stati Uniti) di un altro dei titoli seriali più amati dell’ultimo decennio: The Big Bang Theory, la sitcom in onda ormai da 12 stagioni, infatti, trasmetterà il suo episodio conclusivo proprio il 16 maggio. Una delle serie comiche più apprezzate, che riesce regolarmente ad attirare 15 milioni di spettatori americani alla settimana ed è stravista anche in tutto il mondo, ...

The Big Bang Theory : stanotte il gran finale - l'iconica sit-com al suo addio definitivo : Era il 24 settembre 2007 quando l'emittente statunitense CBS trasmetteva il primo episodio di una nuova sit-com, destinata a diventare un cult della serialità televisiva. La serie vedeva protagonisti un gruppo di giovani scienziati decisamente nerd e una bellissima e sconosciuta vicina di pianerottolo, che in breve entrerà a far parte delle loro vite cambiandole per sempre. Giovedì 16 maggio 2019 il viaggio di Sheldon, Leonard, Penny, Howard, ...

Upfront CBS 2019-20 : Evil il giovedì - Young Sheldon al posto di The Big Bang Theory - Magnum PI al venerdì : Update 15 maggio ore 15:00 CBS ha annunciato il proprio palinsesto autunnale e come ampiamente anticipato Young Sheldon prende il posto di The Big Bang Theory e aprirà la serata del giovedì sera che vedrà l'arrivo di ben 3 nuove serie: The Unicorn in onda subito dopo Young Sheldon, Carol's Second Act dopo Mom e il drama Evil alle 22. Con MacGyver rimandato al 2020, Magnum PI si sposta alle 21 del venerdì introdotto dall'altra serie ambientata ...

Il finale di The Big Bang Theory non piacerà a tutti - parola di Mayim Bialik : Il finale di The Big Bang Theory è alle porte. Dopo dodici stagioni e più di 276 episodi, i fan diranno addio alla comedy più longeva nella storia della televisione, a cui gli studios della Warner Bros. hanno dedicato un intero stage. Nelle ultime ore, il network CBS ha rilasciato promo e trama degli episodi conclusivi che costituiscono il finale della serie, e finora sappiamo che molte storyline troveranno una conclusione; scopriremo se Amy ...

Foto e trama del finale di The Big Bang Theory - un doppio episodio tra segreti e novità per una delle coppie : Preparate i fazzoletti: la CBS ha divulgato Foto e trama del finale di The Big Bang Theory. Leonard, Sheldon, Penny, Howard, Raj, Amy e Bernadette diranno addio ai fan in un doppio episodio conclusivo, al termine del quale andrà in onda uno speciale, condotto da Kaley Cuoco e Johnny Galecki, volto a portarci dietro le quinte della serie. Il penultimo episodio ha riunito Leonard con sua madre in una commovente riappacificazione che ha di certo ...

Speciale The Big Bang Theory : chi sono i personaggi nella vita reale? : Dopo 12 stagioni e 279 episodi, “The Big Bang Theory” finirà giovedì 16 maggio, decisione arrivata nell’agosto 2018. In una dichiarazione congiunta, Warner Bros Television, CBS e Chuck Lorre Productions hanno dichiarato: “Siamo eternamente grati ai nostri fan per il loro sostegno a The Big Bang Theory nelle ultime dodici stagioni. Noi, insieme al cast, agli sceneggiatori e alla troupe, siamo estremamente riconoscenti per ...

La madre di Leonard in The Big Bang Theory 12×22 chiude un cerchio tra rancori e parole mai dette (promo finale di serie) : Probabilmente The Big Bang Theory 12x22 segna l'ultima apparizione della madre di Leonard. The Maternal Conclusion è il penultimo episodio, quello che precede il finale di serie, ed è un addio emozionante e coinvolgente. Beverly chiude letteralmente un cerchio alla questione madre/figlio, e lo fa in modo dolce e rivelatore, portando in scena rancori e parole non dette. Questi gli elementi cardine dell'episodio che non fanno da sfondo solo ...

The Big Bang Theory - i protagonisti in versione bambini saranno in Young Sheldon : Il prossimo 16 maggio andrà in onda negli Stati Uniti l’ultimo episodio dell’acclamata sitcom The Big Bang Theory. E sempre nella stessa serata sulla tv americana sarà diffuso l’ultimo episodio della seconda stagione di Young Sheldon. Anche questa serie spin-off, incentrata sulle vicende del giovanissimo e già geniale Sheldon Cooper, troverà il mondo di rendere omaggio alla produzione madre che saluterà i suoi spettatori ...

Un nuovo crossover tra Young Sheldon e The Big Bang Theory? Un folle episodio per dire addio a Sheldon - Leonard e gli altri : In arrivo un nuovo crossover tra Young Sheldon e The Big Bang Theory pronto a lasciare tutti di stucco. I due universi si sono già incontrati in precedenza; in questa stagione, Sheldon ha infatti guardato una vecchia videocassetta in cui da giovane aveva registrato un messaggio da ascoltare in caso di fallimento - lui e Amy erano reduci dal fallimento della loro teoria della super asimmetria, ideata attimi prima di convolare a nozze. La CBS ...

Il finale di Young Sheldon sarà un inaspettato crossover con The Big Bang Theory : Le sorprese con Sheldon Cooper e il mondo di The Big Bang Theory sono sempre dietro l'angolo. E per il finale della seconda stagione di Young Sheldon, già rinnovata per altre due stagioni, ci aspetta davvero qualcosa di inaspettato e sorprendente.TvLine ha rivelato che nell'ultimo episodio della seconda stagione di Young Sheldon in onda il prossimo 16 maggio su CBS dopo il doppio episodio evento finale di The Big Bang Theory ci sarà un ...

The Big Bang Theory è davvero finito : l’ultimo video dal set con Johnny Galecki - presto papà per la prima volta : L'immagine del set che viene smontato è il simbolo della fine di un'era televisiva: la sensazione che The Big Bang Theory si è concluso è diventata reale, e ce lo conferma Johnny Galecki con un video. L'attore ha pubblicato una breve clip sul suo account Instagram in cui mostra il set di The Big Bang Theory mentre viene smantellato. A quanto pare la produzione non ha aspettato la messa in onda del finale per procedere con i lavori di ...

The Big Bang Theory - il finale della serie rivela il cognome di Penny : ecco qual è : Dopo dodici stagioni, quasi tredici anni e infinite risate di fronte allo schermo, i fan The Big Bang Theory – grazie all’episodio conclusivo della serie, l’ultimissimo della stagione e che pone fine a tutto – potranno finalmente rispondere alla domanda che li tormenta dalla primissima puntata: qual è il cognome di Penny, da sempre interpretata da Kaley Cuoco? Beh, ovviamente la risposta è Hofstadter, essendosi appunto ...