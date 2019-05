Tennis, Roma: problema alla coscia Roger Federer si ritira dagli Internazionali d’Italia (Di venerdì 17 maggio 2019) Un problema muscolare alla gamba mette fuori gioco Roger Federer, che è costretto al forfait. Lo svizzero, che giovedì negli ottavi aveva cancellato due matchpoint al croato Coric, lascia strada libera al greco Stefanos Tsitsipas, nuovo astro nascente del Tennis mondiale, che si qualifica così per le semifinali.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di venerdì 17 maggio 2019) Unmuscolaregamba mette fuori gioco, che è costretto al forfait. Lo svizzero, che giovedì negli ottavi aveva cancellato due matchpoint al croato Coric, lascia strada libera al greco Stefanos Tsitsipas, nuovo astro nascente delmondiale, che si qualifica così per le semifinali.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

KikiMladenovic : What a day ??????? Happy to be in the 1/4f internazionalibnlditalia A domani #Roma ?????? #ibi19 #heretocreate à Interna… - Eurosport_IT : Dopo Sousa anche Coric cade sotto i colpi di Re #Federer: spettacolo agli #IBI19! ?????? - TgLa7 : #Tennis: Roger Federer lascia gli Internazionali di Roma per infortunio alla gamba destra -