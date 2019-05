Tennis – Andy Murray riceve l’onorificenza da Cavaliere a Buckingham Palace

sportfair

(Di venerdì 17 maggio 2019) Due anni dopo aver ricevuto la nomina,é stato insignito dell’onorificenza diAncora alle prese con un lento recupero dal suo infortnuio all’anca che ha seriamente rischiato di porre fine in anticipo alla sua carriera,ha se non altro un po’ più di momenti liberi non dovendo sottostare al fitto calendario di impegnitici. Ilta britannico ha potuto partecipare alla cerimonia di consegna dell’onorificenza di, per il quale era stato nominato nel 2016.si é recato ae ha ricevuto il titolo didirettamente dal Principe Carlo. Ilta scozzese é stato premiato per aver reso onore alla Gran Bretagna nele in ambito solidale in qualità di ambasciatore UK per l’Unicef.L'articolol’onorificenza da ...

