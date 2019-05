Tanti eventi estremi negli ultimi 10 anni in Emilia-Romagna

Lecco - Tanti eventi dedicati alla montagna : torna Monti Sorgenti : Lunedì 20 maggio alle 21 all'Auditorium "Casa dell'economia di Lecco" di Lecco si terrà l'atteso incontro con l'alpinista Tamara Lunger, celebre per le sue salite sui colossi dell'Himalaya e del ...

LA MILANO DIGITALE : TANTI UTENTI ATTIVI E Tanti eventi DEDICATI : ... che ha visto oltre 500 appuntamenti molto partecipati a livello intergenerazionale e legati al mondo DIGITALE, tra dibattiti, mostre, seminari, diverse performance, spettacoli, workshop, ...

Tanti eventi e manifestazioni in provincia di Savona per il primo weekend di maggio : Dai fumetti e i vinili passando per le auto d'epoca di lusso e i fiori. Scopri come trascorrere il finesettimana in provincia di Savona. ALASSIO: fino al 5 maggio si terrà il concorso d'Eleganza per ...

Parte il tour di "F6G" nella Granda : Tanti eventi studiati per il benessere delle famiglie : Arpino" "AAA… C'È TALENTO IN CITTA'?" "ParteNZA ORE 15 " INTRECCIO AL CAMPEGGIO" Spettacoli finali del progetto Scuola Aperta, elementari e medie, 2018-2019 Domenica 19 maggio FOSSANO FESTA DELLA ...

Coppa Italia - intesa con Tim. E una finale con Tanti eventi : La Coppa Italia è nella fase clou e la Lega Serie A sta lavorando per organizzare una chiusura in grande stile. Il primo passo è l'accordo di sponsorizzazione con Tim per i naming rights della ...

22 aprile l'Earth Day - la Giornata Mondiale della Terra - Tanti glie eventi organizzati anche in Italia : ... la Giornata della Terra assume un significato ancora più vasto e significativo, alla vigilia dei suoi 50 anni, confermandosi come la più grande manifestazione ambientalista del mondo, con 193 Paesi ...

Pasquetta : Tanti eventi in programma con le Guide AIGAE : A Pasquetta tanti grandi eventi in programma con Guide AIGAE, per essere con l’Italia, con la sua storia. “C’è un borgo italiano che è definito la piccola Atene della Maremma. Si tratta di Capalbio ed anche in questo meraviglioso borgo le Guide AIGAE ci saranno per raccontare con continuità l’Italia. Capalbio è l’ultimo paese della Maremma – ha dichiarato Davide Galli – e non può che essere lo scenario perfetto per una scampagnata ...

ARTE - CIBO - MUSICA - NATURA : IN ABRUZZO Tanti eventi PER UNA PASQUETTA IN ALLEGRIA! : All'interno del Castello Medievale si alterneranno dimostrazioni di combattimenti, di caccia con la Falconeria e spettacoli teatrali che ci riporteranno direttamente nelle magiche atmosfere del ...

Calendario concerti 2019 : date - canTanti ed eventi principali : Calendario concerti 2019: date, cantanti ed eventi principali concerti 2019, tutti gli eventi Che avvengano in un teatro o in uno stadio, tra tante o poche persone, i concerti regalano sempre un’esperienza unica e travolgente. Anche quest’anno sono in programma tante esibizioni di band e artisti. Ma cosa prevede il Calendario dei concerti in Italia del 2019? Calendario concerti 2019: le date di gennaio ed i cantanti ...

Calendario concerti 2019 : date - canTanti ed eventi principali : Calendario concerti 2019: date, cantanti ed eventi principali concerti 2019, tutti gli eventi Che avvengano in un teatro o in uno stadio, tra tante o poche persone, i concerti regalano sempre un’esperienza unica e travolgente. Anche quest’anno sono in programma tante esibizioni di band e artisti. Ma cosa prevede il Calendario dei concerti in Italia del 2019? Calendario concerti 2019: le date di gennaio ed i cantanti ...

Set fotografici con modelle - gare di auto a pedali per bimbi : Tanti nuovi eventi nell'estate di Bellaria : ... al ballo, alla compagnia, al divertimento e alla diffusione delle tradizioni folkloristiche romagnole, in cui saranno organizzate lezioni di ballo, spettacoli musicali con orchestre ed esibizioni ...

Salone del Mobile e Intesa Sanpaolo : una partnership per il made in Italy e Tanti eventi per il design - : ... hanno siglato un accordo che mette a disposizione un miliardo di euro 'per supportare gli investimenti nei processi di innovazione e di economia circolare delle imprese con al centro un modello di ...

ENEA alla RomeCup con Tanti eventi e novità : Nell'ambito della manifestazione, ENEA ha organizzato tre i seminari : "Scienza e falsa scienza" con Emilio Giovenale in programma mercoledì 3 aprile e giovedì 4 aprile, ore 10,; "L'ingegneria dei ...

ENEA alla RomeCup con Tanti eventi e novità : ENEA partecipa anche quest'anno alla RomeCup , la manifestazione dedicata alla robotica e all' innovazione , che prenderà il via domani 2 aprile fino a venerdì 5 aprile presso l'Università Roma Tre. ...