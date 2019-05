ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2019) Si sono radunati in centinaia fuori dal Parlamento per festeggiare una decisione. Storica. E non per il, ma per l’intero continente.ha infatti dato il viaperintra persone dello stesso sesso. Una svolta dopo la decisione della Corte costituzionale, che nel 2017 aveva stabilito che le coppie gay avevano il diritto a contrarre unlegale. Al parlamento erano stati dati due anni di tempo, entro il prossimo 24 maggio, per apportare le correzioni normative. Un traguardo in netta controtendenza rispettonorme del vicino Brunei, tra i casi di lapidazione per omosessualità e adulterio, congelate con la moratoria sulla pena di morte per le proteste internazionali. Diritti Di F. Q.. Brunei, lapidazione per gay e adulteri e taglio di mano e piede per i ladri: le pene previste dal ...

TgLa7 : Taiwan: legalizzate le nozze gay, prima volta in Asia . Si' del Parlamento, a 2 anni da via libera Corte costituzionale - Noovyis : Un nuovo post (Taiwan, via libera alle nozze gay: è il primo paese in Asia a legalizzare il matrimonio omosessuale)… - fisco24_info : Nozze gay a Taiwan, prima volta in Asia: Sì del Parlamento, a 2 anni da via libera Corte costituzionale -