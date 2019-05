Taiwan legalizza le nozze gay: è la prima volta in Asia, festa a Tapei (Di venerdì 17 maggio 2019) Taiwan ha legalizzato i matrimoni tra persone dello stesso sesso ed è diventato in questo modo il primo paese Asiatico a rendere legali le nozze gay. La nuova legge garantirà alle coppie dello stesso sesso protezioni legali simili a quelle già previste per i matrimoni eterosessuali. La legge è stata approvata a larga maggioranza dai deputati Taiwanesi e anche la presidente Tsai Ing-wen aveva espresso il suo favore poco prima del voto scrivendo su Twitter che era possibile “fare la storia e mostrare al mondo che i valori progressisti possono radicarsi in una società dell’Asia orientale”. “Possiamo mostrare al mondo che l’amore vince”, aveva aggiunto.



