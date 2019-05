Taiwan | il primo stato asiatico ad approvare i matrimoni omosessuali

Taiwan - via libera alle nozze gay : è il primo paese in Asia a legalizzare il matrimonio omosessuale : Si sono radunati in centinaia fuori dal Parlamento per festeggiare una decisione. Storica. E non per il paese, ma per l’intero continente. Taiwan ha infatti dato il via libera per primo in Asia alle nozze tra persone dello stesso sesso. Una svolta dopo la decisione della Corte costituzionale, che nel 2017 aveva stabilito che le coppie gay avevano il diritto a contrarre un matrimonio legale. Al parlamento erano stati dati due anni di tempo, ...

Taiwan approva le nozze gay - è il primo paese in Asia : È stato legalizzato dal parlamento del Taiwan il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Una decisione storica in quanto è la prima volta che in Asia viene preso un provvedimento del genere.Una legge votata a larga maggioranza che prevede per le coppie omosessuali “delle unioni permanenti esclusive”. La norma prevede anche l’iscrizione al registro matrimoniale dell’anagrafe.Tra i conservatori in ...

Taiwan legalizza i matrimoni gay - primo Paese asiatico a farlo : Huang Ting-yu e Hsue Ya-chieh vivono a Taiwan e sognano il matrimonio, come tante ragazze della loro età. Con l'unica differenza che queste due giovani donne sono una coppia omosessuale. Presto, però, potrebbero coronare il proprio desiderio grazie a una sentenza della Corte costituzionale del Paese che, nel 2017, ha imposto al governo di rivedere la legge entro 2 anni affinchè il matrimonio potesse essere un diritto per tutti. In mancanza, ...