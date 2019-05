oasport

(Di venerdì 17 maggio 2019) Finalmente un po’ d’azzurro tra le stelle del panorama internazionale del, riunite a Manchester () in occasione dei. L’appuntamento con la rassegna iridata rappresenta per la maggior parte degli atleti il momento più importantestagione, soprattutto alla luce dei punti in palio nel ranking olimpico, strada più agevole per raggiungere la qualificazione a Tokyo 2020. Ladi gara ha impegnato nella sessione mattutina e pomeridiana le categorie dei -49 kg e -57 kg al femminile e dei -74 kg al maschile, mentre la serata è stata invece suddivisa in due parti: la prima ha visto andare in scena le semifinali delle tre categorie, con l’assegnazione agli sconfitti delle medaglie di bronzo; la seconda è stata invece dedicata alle finali per la medaglia d’oro dei +73 kg al femminile e dei -54 kg e -68 kg al ...

ItaliaTeam_it : SIIIIIIIIIIIIII! ?? Simone Alessio è in finale nei -74 kg ai Mondiali di Manchester! ?? #ItaliaTeam @taekwondofita… - OA_Sport : Taekwondo, Mondiali 2019: risultati terza giornata. Doppietta della Gran Bretagna, Simone Alessio fa sognare l’Ital… - zazoomnews : Taekwondo Mondiali 2019: Simone Alessio GIGANTE! 19 anni di talento è in finale per il titolo! - #Taekwondo… -