Sweet home Alabama Virginia Coda Nunziante all' Huffpost | Aborto mai

(Di venerdì 17 maggio 2019) Il titolo della Marcia, quest’anno, è “Per la vita senza compromessi”. Che significa in concreto? “Che sul tema della vita, dal concepimento alla morte naturale, non ci sono compromessi possibili e cioè che l’è da condannare in qualsiasi modo e lo stesso vale per l’eutanasia. Non ci sono varianti diné di eutanasia più o meno accettabili”.Anche se l’è conseguenza di una violenza, di uno stupro?“Anche in caso di stupro, sì. L’non è accettabile mai”.“No” all’, “no” all’ eutanasia: un indirizzo chiaro rivolto alla politica?“Certamente”. Al messaggioaccompagna anche l’indicazione dei passi da compiere per realizzarlo. La Marcia per la vita, nona ...

