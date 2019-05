Svetta Vinales | Marquez insegue

ilfogliettone

(Di venerdì 17 maggio 2019) C'e' un bel po' di Yamaha nella prima fila 'virtuale' dopo le Libere del venerdi' in vista del Gp di Francia che si corre domenica sul circuito di Le Mans. Are e' il ritrovato Maverikin 1:31:428 che precede il solito Marc(1:31:618) e la sorpresa di questo inizio di stagione, il francese Fabio Quartararo (+0.285), 'poleman' a Jerez nonche' beniamino di casa, che continua a sorprendere con la Yamaha non ufficiale del team Petronas. Ma non sono tutte rose per la casa di Iwata che deve fare i conti anche col brutto venerdi' di Valentino Rossi che non riesce ad andare oltre la 14ma posizione nella classifica combinata. Una giornata iniziata male e terminata peggio per il 'Dottore' che nelle Libere 1 rompe la catena a 22' dal termine della sessione e che chiude la seconda sessione fuori dalla top ten.Un risultato che non promette nulla di buono in vista delle ...

