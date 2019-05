Sull’aborto anche l’Italia ha il suo Alabama | si chiama Molise

wired

(Di venerdì 17 maggio 2019) (foto: Jim WATSON / AFP) Quant’è il 96% di 27?senza avere confidenza con numeri e statistiche è abbastanza facile rispondere: quasi tutti. Ovvero, un solo ginecologo su 27 non è obiettore di coscienza. Siamo in. Quel ginecologo siMichele Mariano e dirige il Centro regionale (unico) per la procreazione responsabile (Legge 194/78). Ci sono molti modi per ridurre o eliminare un diritto. Si può cambiare la legge oppure, più discretamente e indirettamente, trovare un modo per rendere la sua applicazione sempre più incerta. I dati dell’attuazione della 194 diffusi dal ministero della Salute che riguardano l’obiezione di coscienza sono abbastanza impressionanti (“Tabella 28 – Obiezione per categoria professionale nel servizio in cui si effettua l’Ivg, 2017”). Ilè la regione con la percentuale più alta di obiettori e con una sola struttura, il Cardarelli di ...

