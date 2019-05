Sui campi da tennis con il complice di uno scommettitore

L’Aeronautica Militare agli Internazionali BNL d’Italia : le Frecce Tricolori sfrecceranno Sui campi del Foro Italico : Giovedì 16 maggio, per la prima volta nella storia degli Internazionali BNL d’Italia, i velivoli MB339PAN delle Frecce Tricolori delL’Aeronautica Militare sorvoleranno gli storici campi del Foro Italico di Roma stendendo per l’occasione il Tricolore più lungo del mondo. L’Aeronautica Militare è presente, inoltre, presso il Villaggio di uno dei più importanti tornei di tennis in terra rossa, con uno stand informativo e promozionale ed un ...

Fognini e Cecchinato campioni in campo e Sui media : Fabio Fognini (3.287 citazioni) e Marco Cecchinato (1.420) sono stati i tennisti, tra i primi 20 della classifica mondiale (ATP).

Serie A - giornata di allenamento : le ultime Sui club del massimo campionato : Attesa in vista della prossima giornata del campionato di Serie A, le squadre continuano la preparazione. allenamento mattutino per la Juventus in vista del derby contro il Torino, lavoro tecnico e conclusioni per la squadra di Allegri, domani mattina nuova seduta poi la conferenza stampa dell’allenatore bianconero. Il Napoli invece si è ritrovato nel pomeriggio per preparare la gara contro il Cagliari, in avvio la squadra ha svolto ...

Internazionali d’Italia 2019 – Sergio Tacchini porta Barbie Sui campi di Roma [GALLERY] : Sergio Tacchini agli Internazionali di Roma con la capsule tennis Barbie Sergio Tacchini, marchio noto a livello internazionale per aver vestito i migliori tennisti per più di 50 anni, porta Barbie sui campi da tennis dei prossimi Internazionali di Roma 2019 dopo il debutto della linea al Master 1000 di Indian Wells a inizio marzo scorso. Le tenniste del Team Tacchini sono infatti scese in campo indossando i colori di Barbie in occasione ...

PSG Campione Buffon Sui social : “Chi non soffre non crescerà” : PSG Campione Buffon: – Dopo avere fallito due match-point, il Paris Saint-Germain conquista il titolo di Francia senza giocare. Nella giorno di Pasqua la squadra di Thomas Tuchel disputa alle 21 il posticipo della 33° giornata della Ligue 1 in casa contro il Monaco, ma in realtà ha già messo le mani sul titolo. -> […] L'articolo PSG Campione Buffon sui social: “Chi non soffre non crescerà” proviene da Serie A News ...

Basket - Sui campi italiani suonerà la Marsigliese : omaggio per Notre Dame : Il Presidente della FederBasket, Giovanni Petrucci, apprezzando l’iniziativa adottata dalla LegaBasket, ha deciso di far suonare le note della Marsigliese non solo in Serie A ma anche nel turno di campionato di Lega nazionale e di Lega femminile che si giocherà sabato 20 aprile. La decisione “in segno di solidarietà al popolo francese per l’incendio […] L'articolo Basket, sui campi italiani suonerà la Marsigliese: omaggio ...

ATP Montecarlo – Sergio Tacchini presenta la nuova linea Elegance indossata Sui campi del Rolex Masters [GALLERY] : Sergio Tacchini presenta Elegane, la nuova linea per tennisti indossata al Rolex Monte-Carlo Masters 2019 Si chiama Elegance, la nuova linea che sarà indossata dai tennisti del Team Sergio Tacchini sui campi da gioco del prestigioso Rolex Monte-Carlo Masters 2019. Il nome della linea non può che evocare eleganza e classicità tradotte in un design raffinato che trae ispirazione proprio da un capo simbolo e senza tempo dell’eleganza ...

Nuoto - Campionati Italiani 2019 : Martina Carraro e Fabio Scozzoli show - miglior tempo mondiale stagionale Sui 50 rana : L’ultimo pomeriggio dei Campionati Italiani Assoluti di Nuoto inizia nel miglior modo possibile con due prestazioni di lusso sui 50 metri rana. Martina Carraro e Fabio Scozzoli hanno infatti siglato il miglior tempo mondiale stagionale, anche se va precisato che si è gareggiato poco su questa distanza nei primi mesi dell’anno. La ligure ha toccato con 30.52 precedendo una sorprendente Benedetta Pilato (30.61 per la classe 2005 che ha ...

Nuoto - Campionati Italiani 2019 : dominio e pass per i Mondiali di Simona Quadarella Sui 1500 stile libero! : Nell’ultima finale individuale di giornata dei Campionati Italiani Assoluti Primaverili di Riccione vittoria superscontata di Simona Quadarella sulla sua distanza preferita, i 1500 stile libero. La 20enne romana, tre volte campionessa europea sui 400, 800 e 1500 stile libero l’anno scorso a Glasgow, è stata in testa dall’inizio alla fine facendo quasi subito il vuoto e strappando il pass per i Mondiali di Gwangju col tempo di ...

Diletta Leotta torna Sui campi della Serie A DAZN ogni sabato sera : Con l’arrivo della primavera la Serie A si appresta a emettere i verdetti finali e Diletta Leotta, dopo il grande successo dell’edizione invernale dallo studio, torna nei più grandi stadi italiani dando appuntamento agli appassionati al sabato sera con “Diletta Gol in campo”. A partire da sabato 6 aprile, inoltre, con l’anticipo della 31esima giornata di Serie A TIM tra Sampdoria e Roma, “Diletta ...

Roma - Zaniolo via a giugno? Il centrocampista chiarisce Sui social : Roma, Zaniolo e i dubbi sul futuro- Avevano spaventato, ieri sera, le parole di Zaniolo al termine della gara contro la Fiorentina. Poco dopo il fischio finale della gara pareggiata dalla Roma per 2-2, il centrocampista giallorosso, autore del gol dell’1-1, aveva gettato ombre sul suo futuro Romano e Romanista. Ad una domanda sulle prospettive […] L'articolo Roma, Zaniolo via a giugno? Il centrocampista chiarisce sui social proviene ...

LIVE Serie A calcio - Risultati turno infrasettimanale in DIRETTA : Equilibrio Sui campi : palo di Icardi. Belotti sblocca la sfida per l’Europa! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei match del turno infrasettimanale valevoli per la 30esima giornata del campionato di calcio maschile di Serie A. Tra le partite che spiccano quest’oggi ci sono Roma-Fiorentina e Genoa-Inter, con le compagini alla ricerca di punti per fuoriuscire dalla crisi. Ma anche lo scontro Europa League tra Torino e Sampdoria, che possono ancora puntare alla massima competizione europea, considerando ...