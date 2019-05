Striscioni anti-Salvini | i segnali sono inquietanti Ma è in arrivo l’effetto boomerang

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2019) Non vi è dubbio che fino a qui i pericoli paventati di un ritorno del fascismo abbiano incontrato controargomentazioni valide. Non è solo che CasaPound si mantenga sotto l’1% dei consensi o che i neofascisti sembrino battersi più sulla possibilità di esibizione di anacronistici saluti romani che su incursioni illegali come nella vicenda di Casal Bruciato. Le maggiori garanzie di distanza da una reale piega neofascista intesa come imposizione di un’ideologia dominantedate, oggi, dagli strumenti di comunicazione, che rendono del tutto obsoleto e inefficace lo squadrismo come pratica di azzeramento del dissenso attraverso l’intervento violento mirato. Cronaca Di F. Q.. Casal Bruciato, procura di Roma indaga: “Istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale” Lo stesso ministro ...

fattoquotidiano : Carpi, in piazza con striscioni anti-Salvini vengono fermati dalla digos: “Non è Stato di polizia”. “Non agitatevi” - Corriere : Salvini a Napoli, striscioni e scontro tra polizia e manifestanti - fattoquotidiano : Proibiti gli striscioni anti-Salvini, via libera invece ai neofascisti [LEGGI -