Stop pesticidi | una marcia contro le sostanze chimiche in agricoltura

(Di venerdì 17 maggio 2019) Si chiamano Boscalid, Chlorpyrifos, Fludioxonil, Metalaxil, Imidacloprid, Captan, Cyprodinil. Sono alcuni tra ipiù diffusi nel nostro Paese, fungicidi e insetticidi utilizzati inle cui tracce si ritrovano negli alimenti e nell’ambiente, soprattutto nelle acque superficiali e profonde come testimonia l’ultimo rapporto dell’Ispra.Ma come possiamo “farne a meno”? Non possiamo, perché purtroppo sono invisibili e inodore, quindi - anche volendo - è davvero difficile evitarli.Peraltro, solo una minima quantità del pesticida irrorato in campo raggiunge l’organismo bersaglio. Il resto si disperde nell’aria, nell’acqua e nel suolo, producendo effetti ai quali ancora oggi non viene dato il giusto peso, nonostante numerosi studi scientifici abbiano dimostrato le ...

