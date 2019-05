Star Trek Picard | rivelato il titolo della serie con Patrick Stewart

Su Amazon Prime Video la nuova serie di Star Trek dedicata Jean Luc Picard : Accordo tra la CBS, che produce la serie, e Amazon Prime Video che lo distribuirà nel resto del mondo: la nuova serie di Star Trek dedicata a Jean Luc Picard ossia il mitico capitano dell’Enterprise e interpretato da Sir Patrick Stewart in Italia sul sito per lo streaming del colosso della vendita online. Gli episodi saranno disponibili su Amazon Prime Video in oltre 200 Paesi e territori a 24 ore dalla messa in onda negli Stati Uniti su ...

Star Trek : DISCOVERY - Recensione 2x13-14 "Such Sweet Sorrow" (SEASON FINALE) : “Parting is such Sweet sorrow that I shall say goodnight 'till it be morrow.” (William Shakespeare, Romeo e Giulietta, atto II, scena II)Un dolore così dolce chiude la seconda stagione di STAR TREK: DISCOVERY nel modo che tutti avremmo voluto e che non ci saremmo mai aspettati. Il doppio episodio finale "Such Sweet Sorrow" crea un netto distacco rispetto a quanto abbiamo visto finora in termini qualitativi, portando alla luce tutti i ...

Quentin Tarantino farà Star Trek - la conferma del regista : Periodo intenso per Quentin Tarantino , molti progetti per il regista tra cui un nuovo film particolarmente interessante. Il ritorno al cinema di Quentin Tarantino sarà con C'era una volta a Hollywood ...

Quentin Tarantino : in arrivo una versione estesa di Django Unchained. Poi potrebbe toccare a Star Trek : Quentin Tarantino non è esattamente il regista più proficuo del mondo, ma sorprendentemente, sappiate che l'autore ha già diverse cose che stanno bollendo in pentola per il futuro. Attualmente il nostro è ancora alle prese con la post-produzione di C'era una volta.

Star Trek : DISCOVERY - Recensione 2x11 "Perpetual Infinity" e 2x12 "Through the Valley of Shadows" : Il viaggio di questa seconda stagione sta per volgere al termine e le cose iniziano a prendere una piega intrigante, ponendo maggiormente l'attenzione sulla trama centrale, con due episodi piuttosto intensi, carichi di momenti forti e suggestivi, orientando l'asticella verso un epilogo molto coinvolgente. A seguito della rivelazione dell'identità del misterioso Angelo Rosso, la storia inizia ad incanalare una certa consapevolezza, per poi aprire ...

Star Trek : Discovery - Migliori e Peggiori della seconda stagione : L'attrice che viene davvero dal mondo dei supereroi è, paradossalmente, quella che riesce più di tutte ad interpretare un personaggio SUPER TrekKIANO. Nelle poche scene a sua disposizione Number One ...

Star Trek Discovery : Rotta verso l'ignoto per Michael Burnham nella seconda stagione : Spock tornò in vita con una spiegazione a metà tra scienza e filosofia. Il ritorno in scena di Culber è invece una forzatura inutile, che non porta di nulla di più alla dinamica personale dei ...

Era il 1995 quando andava in onda la quinta delle sette serie di Star Trek e ...

Gli ologrammi di Star Trek sono più vicini : ... immaginiamo già applicazioni nel campo dei display tridimensionali, della visualizzazione di immagini mediche e del controllo del traffico aereo, ma anche nella scienza di base, dalla microscopia ...

Star Trek : DISCOVERY - Recensione 2x10 "The Red Angel" : Il decimo episodio della seconda stagione di STAR TREK: DISCOVERY pone finalmente l'attenzione sul mistero che muove la storia centrale, risolvendolo decisamente con i piedi per terra. "The Red Angel" vede confluire tutte le vicende dei protagonisti in un unico filone, ma diversamente dal passato, le prime risposte iniziano ad arrivare, lasciandoci in parte a bocca aperta. Diretto da Hanelle M. Culpepper (che ha già curato per la prima stagione ...

[Star Trek] Alex Kurtzman torna a parlare di Picard : Sappiamo tutti cosa significa Picard per il mondo e cosa ha rappresentato e perché, come tanti personaggi leggendari di Star Trek, ha resistito nel tempo. E ha così concluso: Le cose sono cambiate ...