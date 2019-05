SSC Napoli | buone notizie da Castel Volturno | si è allenato col gruppo | il report

Maurizio Pistocchi evidenzia : gaffe della SSC Napoli nei confronti di Sarri e del Chelsea!. Il Tweet : Maurizio Pistocchi evidenzia la gaffe fatta dalla società azzurra che fa i complimenti al Liverpool e stranamente dimentica Sarri ed il Chelsea. Il Tweet: @sscNapoli con molta solerzia fa i complimenti al Liverpool, avversario nel girone, ma si dimentica di Sarri e del Chelsea. La classe non è acqua, e non si compra al mercato pic.twitter.com/JOCjr40yRW — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) May 11, 2019 Leggi anche Spal-Napoli, ...

SSC Napoli - seduta pomeridiana a Castelvolturno - lavoro tecnico tattico per Ancelotti - i dettagli : Allenamento pomeridiano per gli azzurri a Castelvolturno, ecco il report dalla pagine ufficiale del club: “Gli azzurri preparano il match contro la Spal a Ferrara per la 36esima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18. La squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento e attivazione con l’ausilio di ostacoli bassi. Di seguito torello e lavoro tecnico tattico. Successivamente partitina a campo ridotto. Chiusura ...

VIDEO – La SSC Napoli ricorda l’approdo in Champions nel 2013 : Era l’8 maggio del 2013, al Dall’Ara di Bologna il Napoli conquista l’approdo in Champions League per la stagione 2013-2014. Il VIDEO della SSC Napoli ripercorre i gol del match. VIDEO Napoli – Tramite il profilo ufficiale Twitter, la SSC Napoli celebra il match of the day. Non è un match qualsiasi, l’8 maggio di 6 anni fa gli azzurri, battendo il Bologna in trasferta si qualificano per la successiva edizione ...

VIDEO – La SSC Napoli omaggia ‘El pocho’ Lavezzi : Oggi è il compleanno di Ezequiel Lavezzi detto “El pocho”, il fulmine. Tramite Twitter la SSC Napoli ha pubblicato un VIDEO che richiama alcuni dei gol con la maglia del Napoli. Lavezzi arriva a Napoli nell’estate del 2007 per circa 6 milioni di euro. Sceglie il numero 7 ed esordisce in Coppa Italia contro il Cesena.Nella stessa competizione, nelle seconda gara contro il Pisa, sigla 3 reti. Dopo 14 anni il Napoli può ...

SSC Napoli - dott. De Nicola fa il punto sui giocatori in via di recupero : “Chiriches non avrà più problemi alla spalla. Su Insigne - Albiol - Diawara e Maksimovic…” : De Nicola sui giocatori in via di recupero Il medico sociale del Napoli, Alfonso De Nicola è intervento nel corso di Kiss Kiss Napoli ed ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo i giocatori in via di recupero: “Intervento Chiriches? E’ andato molto bene, è stato un intervento lungo e complesso, diverso da quello di un anno fa. Il professor Castagna opera tutti gli interventi che hanno questo problema, devo dire anche ...