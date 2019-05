Spezia-Cittadella 1-2 | le pagelle di CalcioWeb | Moncini super FOTO ...

Playoff Serie B - Moncini show ed il Cittadella vola : Spezia deludente ed eliminato [FOTO] : 1/30 Foto LaPresse ...

Al via i Playoff Serie B : Spezia-Cittadella in onda su DAZN : È in programma questa sera il primo Playoff di Serie B che vedrà sfidarsi Spezia e Cittadella, pronte a fare il possibile per guadagnarsi la promozione in Serie A e unirsi così a Brescia e Lecce che hanno già conquistato l’ambito traguardo. Si gioca in gara unica: la vincente di questo match affronterà il Benevento. […] L'articolo Al via i Playoff Serie B: Spezia-Cittadella in onda su DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Probabili formazioni Spezia – Cittadella - Playoff Serie B 17-05-19 : Spezia – Cittadella, Serie B, Playoff, Quarti di finale, Venerdì 17 Maggio 2019 ore 21.00, le Probabili formazioniSpezia / Cittadella / Serie B / Probabili formazioni – Dopo 3 giorni ricchi di polemiche e di sentenze, come la retrocessione del Palermo in C e la mancata disputa dei playout, i Playoff della Serie B 2018/19 avranno finalmente inizio nella serata odierna, dove ad aprire il mini-torneo per decidere chi andrà nella ...

Serie B - Spezia-Cittadella apre i playoff : live su DAZN : Salvo spostamenti dell’ultimo minuto, inizia domani il programma dei playoff di Serie B da cui uscirà il nome dell’ultima squadra promossa in Serie A che si aggiungerà a Brescia e Lecce che già hanno ottenuto l’importante obiettivo. Le prime a scendere in campo saranno Spezia e Cittadella. I veneti hanno già preso parte ai playoff […] L'articolo Serie B, Spezia-Cittadella apre i playoff: live su DAZN è stato realizzato da ...

Serie B - playoff : Hellas Verona-Spezia e Pescara-Cittadella aprono il calendario : La regular season del campionato di Serie B si è conclusa. Brescia e Lecce sono state promosse direttamente in Serie A, mentre per conoscere il nome della terza squadra bisognerà attendere i playoff. Per quanto riguarda la retrocessione in Serie C sono già scesi Foggia, Padova e Carpi. Una quarta squadra lascerà la Serie B al termine dei playout. La Lega ha già reso noto il calendario, con gli incroci del tabellone. Prima di andare a scoprire ...

Serie B - Lecce-Spezia ad Aureliano. Palermo-Cittadella : arbitra Sacchi : ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali per l'ultima giornata della regular season di Serie B , con il turno che si giocherà tutto sabato 11 maggio alle ore 15. Sui due campi dove si ...