Sky | la Juventus vorrebbe puntellare la rosa | Allegri invece chiederebbe rivoluzione

“Sky Sport” - Juventus-Deschamps : c’è la conferma! C’è anche il sogno di Agnelli : JUVENTUS DESCHAMPS- Secondo quanto riportato dai colleghi di “SkySport“, la Juventus sarebbe pronta ad osservare molto attentamente il prossimo futuro di Deschamps. Interesse reale e concreto, soprattutto dopo i no a Pochettino e Guardiola. Come vi avevamo anticipato, l’attuale ct della Francia potrebbe rappresentare una soluzione gradita ad Agnelli, meno alla coppia Paratici-Nedved. Conte sembrerebbe […] More

La Roma sfida la Juventus : la partita live su Sky : La Juventus, che ormai da qualche settimana ha messo in cassaforte il suo ottavo scudetto consecutivo, si trova a esssere, suo malgrado, “arbitro della lotta Champions. In due settimane, infatti, i bianconeri affronteranno la Roma e l’Atalanta, entrambe ancora in corsa per conquistare il quarto posto. La sfida di questa sera rappresenta un vero e […] L'articolo La Roma sfida la Juventus: la partita live su Sky è stato ...

Serie A - Roma-Juventus in esclusiva su Sky in 4K HDR : Ultima chiamata per la Champions. E’ questo lo stato d’animo con cui scenderà in campo domani sera la Roma all’Olimpico dove sfiderà la Juventus. I bianconeri, ormai da tempo campioni d’Italia, non hanno più niente da chiedere a questo campionato, ma faranno comunque il possibile per onorare al massimo l’impegno. Dove vedere Roma-Juventus Tv streaming […] L'articolo Serie A, Roma-Juventus in esclusiva su Sky ...

Sky Sport : Khedira e Manduzkic potrebbero lasciare la Juventus a luglio : Indipendentemente da chi ci sarà in panchina la prossima stagione, la dirigenza juventina sarebbe pronta ad una vera e propria rivoluzione di mercato, con tanti giocatori che potrebbero essere messi in discussione ed essere ceduti in estate. D'altronde l'esigenza della Juventus è anche quella di fare cassa, in quanto a giugno ci sarà l'approvazione del bilancio d'esercizio, che potrebbe significare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni ...

Allegri-Juventus - ultimissima : ”Sky Sport” annuncia il nuovo retroscena! : ALLEGRI JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalle ultimissime indiscrezioni dei colleghi di “Sky Sport”, non ci sarebbe alcuna traccia di rottura tra Agnelli e Allegri. Un rapporto che potrebbe continuare anche in vista della prossima stagione, ma è chiaro che dovranno essere valutati alcuni dettagli. Agnelli incontrerà Allegri nei prossimi giorni e verranno analizzati tutti i […] More

Conte Juventus - da Sky l’incredibile ultim’ora : Conte Juventus – Dopo la notizia data da sportmediaset, arrivano novità importanti sulla questione anche da SkySport. Conte Juventus, Sky smentisce SportMediaset A smentire quanto riferito dalla tv del Biscione, ci pensa la redazione sportiva di Sky Sport, secondo cui non ci sarebbe alcuna rottura tra la Juventus e Massimiliano Allegri. A riportare le ultime […] More

Mercato Juventus - “Sky Sport” rivela : ecco i 3 sacrificabili di Paratici : Mercato Juventus- Una stagione da autentica protagonista e una prossima annata ancora da programmare e organizzare nel minimo dettaglio. La Juventus si prepara a mettere le mani sul Mercato per potenziare la squadra in vista della prossima stagione. Tutto dipenderà dall’imminente summit tra Allegri e Agnelli. L’incontro potrebbe concretizzarsi in vista dei prossimi giorni e […] More

Serie A - Roma-Juventus domenica 12 maggio : partita in tv su Sky : La 36ª giornata del campionato di Serie A proporrà la partita Roma-Juventus nella serata di domenica 12 maggio 2019. Il match allo stadio Olimpico avrà inizio alle ore 20:30, con diretta tv su Sky (streaming su Sky Go). I giallorossi, reduci dal pareggio per 1-1 sul campo del Genoa, occupano il 5° posto in classifica a -3 punti dall’Atalanta. La lotta per un posto in Champions League è ancora aperta, ma bisognerà fare risultato, sperando in un ...

Juventus-Torino - un derby carico di emozioni : il match live su Sky : Inizia già stasera al 35esima giornata di Serie A con una partita che non può mai essere considerata come tutte le altre: all’Allianz Stadium si sfidano infatti la Juventus e il Torino, protagoniste del derby della Mole. I campioni d’Italia, dopo avere messo già in cassaforte l’ennesimo scudetto, saranno, loro malgrado “arbitri” della lotta per […] L'articolo Juventus-Torino, un derby carico di emozioni: il ...

Juventus - “Sky” : clamoroso - Agnelli-Allegri incontro immediato : AGNELLI ALLEGRI- Come riportato da “SkySport”, Agnelli e Allegri potrebbero decidere di incontrarsi in maniera immediata prima del calcio d’inizio del derby. Un incontro in programma entro le prossime 48 ore, il quale sancirà in maniera ufficiale il futuro. La sensazione è che le due parti abbiano voglia e interesse di proseguire insieme in vista […] More

Allegri-Adani - lite in diretta a Sky/ Video Inter Juventus "parlo io e tu stai zitto" : Allegri-Adani, Video lite in diretta a Sky dopo Inter-Juventus, come l'anno scorso. "Non sai niente di calcio, parlo io e tu stai zitto".

Serie A - Juventus-Fiorentina 2-1 : highlights e gol 33esima giornata - Sky Tg24 - : I bianconeri sono campioni d'Italia. Conquistano lo scudetto con cinque giornate d'anticipo battendo in rimonta i viola. A segno nel primo tempo Milenkovic e Alex Sandro. Decisiva, nella ripresa, l'...

Coppa Italia femminile - la finale Juventus-Fiorentina su Sky : dove vedere finale Coppa Italia femminile Juventus-Fiorentina. Il calcio femminile sta riscuotendo un’attenzione sempre più forte non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche da semplici appassionati ed è per questo che Sky ha deciso di puntarci in maniera decisisa proprio da questa stagione. Sarà proprio la pay Tv a trasmettere domenica 28 aprile […] L'articolo Coppa Italia femminile, la finale Juventus-Fiorentina su Sky è stato ...

Sky Sport - ascolti top per la Champions con la diretta esclusiva Juventus - Ajax : ascolti sempre al top per la UEFA Champions League in esclusiva su Sky Sport: ieri, dalle 21, Juventus-Ajax ha raccolto davanti alla tv 2.753.918 spettatori medi, con il 10,8% di share e 4.618.914 spettatori unici. È la seconda partita più vista di sempre su Sky tra squadre di club. Risultato in linea con Juventus-Atletico Madrid...