Skoda - Si avvicina il debutto della Citigo elettrica

(Di venerdì 17 maggio 2019) Laha confermato con un teaser ilin versione. La vettura sarà presentata a Bratislava il prossimo 23 maggio e per il momento la sua denominazione e le caratteristiche tecniche non sono note.PIccole modifiche al frontale per la. Il bozzetto mostra lacon la spina collegata per la ricarica e mette in evidenza alcune differenze rispetto alle versioni con motore endotermico. Oltre ai cerchi di lega dal design specifico, spicca infatti la griglia anteriore totalmente chiusa e la presa d'aria del paraurti rivista nelle dimensioni e nel colore. I gruppi ottici principali sono oscurati.Il precedente delle sorelle. Il Gruppo Volkswagen vende da qualche tempo la e-Up! ed è probabile quindi che lapossa ereditare lo stesso powertrain da 82 CV e 160 km di autonomia, salvo aggiornamenti alle batterie al momento di ...

