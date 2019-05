Siamo riusciti a comprare su Facebook pubblicità per un partito fantasma alle Europee

wired

(Di venerdì 17 maggio 2019) Il logo di Riformeuropa, il fintoche ha ottenuto di poter fare pubbllcità online super le elezioni2019 Come giudichereste unche si candidaelezioniproponendo di regalare ai deputati “scatole di mattoncini Lego”, per esercitarsi a rimontare le istituzioni comunitarie? O che vorrebbe installare nei palazzi del potere di Bruxelles “porte scorrevoli”, per scongiurare il fenomeno delle porte girevoli, ossia quando un politico si rivende come consulente aziendale, sfruttando le sue entrature? O ancora, che vuole realizzare fattorie urbane dotando “di ventose in bioplastica galline, mucche, maiali e pecore per poter razzolare lungo le pareti di grattacieli e condomini”? Come lo definireste: bizzarro? Insensato? Ridicolo?non si è posto la domanda. Tanto che il suddetto, Riformeuropa, un logo rosso con lettere di vaga ...

