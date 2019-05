SHARE NOW arricchisce la flotta italiana con 200 smart fortwo cabrio

Motori – Car Sharing - utenti sempre più esigenti : l’offensiva di SHARENOW perfetta per l’estate : Con oltre 3.000 vetture, l’Italia è per SHARE NOW il secondo Paese europeo per dimensione della flotta, dopo la Germania SHARE NOW dà oggi il benvenuto a 200 Smart Fortwo Cabrio, che saranno introdotte gradualmente nella flotta italiana e rese disponibili per i 640.000 clienti attivi nel Bel Paese. Dato il grande apprezzamento riscosso dai veicoli decapottabili già presenti nella flotta di Car2go a Roma e in quella ...

Prima elettrica - poi autonoma : come cambia l’auto del car sharing per SHARE Now : Auto elettriche e guida autonoma, per rendere il business più efficiente e sostenibile. La strada del car sharing è segnata. Ne è convinto Olivier Reppert, amministratore delegato di Share Now, il nuovo operatore del car sharing che riunisce le attività di Car2go e Drive Now. In attesa che le auto senza pilota si facciano largo tra le strade cittadine, la scommessa è dire addio il Prima possibile ai carburanti. “Entro fine anno il 25% della ...