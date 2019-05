Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione | in tutta Italia si aprono le

meteoweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2019) Sabato 18 e domenica 19 Maggio prossimi tornano ad aprirsi al pubblico le “cattedrali dell’acqua”, tradizionale simboloed Irrigazione, promossa dall’Associazionedei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI): sono centinaia gli appuntamenti, che stanno interessando l’intera Penisola sotto lo slogan 2019 “Acqua è…”, in sintonia con il tema del concorso fotografico, di cui si è celebrato l’atto finale a Roma. In questo week-end ed in, i grandi impianti idraulici (alcuni autentici capolavori di architettura funzionale) saranno sede di visite guidate (molte al termine di percorsi in bicicletta) per avvicinare la popolazione ai temisalvaguardia idrogeologica, ma anchegestione delle acque e dell’ambiente. L’, infatti, è un territorio per larga parte (almeno 1/3 ...

RadioInBlu : RT @ANBI_Nazionale: #17Maggio h 14.10 a @RadioInBlu il Presidente @ANBI_Nazionale Francesco Vincenzi per un approfondimento sulla Settimana… - ANBI_Nazionale : #17Maggio h 14.10 a @RadioInBlu il Presidente @ANBI_Nazionale Francesco Vincenzi per un approfondimento sulla Setti… - farmaciaelifani : Settimana nazionale della celiachia, un’opportunità per conoscere la patologia -