Serie A | domenica sera la premiazione della Juventus per lo scudetto

Risultati Playoff Serie C - diretta live a partire da domenica : il programma completo : Risultati Playoff Serie C – Dopo la disputa del secondo turno, giocato mercoledì sera, parte la fase nazionale dei Playoff di Serie C. Sono stati definiti accoppiamenti, date e orari delle sfide, che si giocheranno domenica. C’è l’ingresso delle squadre terze classificate nei rispettivi gironi, oltre alla Viterbese, vincitrice della Coppa Italia. Ecco il programma completo. domenica ore 16:30 Carrarese-Pisa ore 18:00 ...

Batwoman debutta alla domenica sera e Nancy Drew al mercoledì in coppia con Riverdale : il calendario delle Serie The CW : Il momento topico è arrivato. The CW sta alzando il velo sulla prossima stagione telefilmica all'incontro con la stampa proprio in questo momento e non poteva non iniziare con l'annuncio del calendario ufficiale 2019 -2020 che segnerà il debutto di Batwoman, Nancy Drew e Katy Keene ma anche l'uscita di scena di Arrow che tornerà con un'ottava e ultima stagione. Le novità non mancano soprattutto perché la rete ha deciso di occupare tutte le sue ...

Calendario Serie A calcio - programma partite di oggi (domenica 12 maggio) : orari e come vederle in tv. Palinsesto Sky e DAZN : La trentaseiesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, diciassettesima del girone di ritorno, dopo i tre anticipi di ieri, proseguirà oggi, domenica 12 maggio. Consueto lunch match alle ore 12.30 tra Torino e Sassuolo, mentre alle ore 15.00 si giocheranno soltanto due sfide, Frosinone-Udinese e Sampdoria-Empoli. Alle ore 18.00 toccherà a SPAL-Napoli, mentre alle ore 20.30 posticipo tra Roma e Juventus. Di seguito il Calendario completo, ...

Serie A - Juventus-Atalanta cambia orario : si giocherà domenica 19 maggio alle 20.30 : Juventus-Atalanta, inizialmente in programma domenica 19 alle 15.00, è stata spostata alle 20.30, come reso noto dalla Lega Serie A. Sarà una giornata speciale anche per la squadra femminile della ...

Playoff e Playout Serie D - risultati live a partire da domenica : Playoff e Playout Serie D – Anche in Serie D è andata in archivio la stagione regolare. Verdetti decisi per quanto riguarda promozioni (tranne nel girone D e G) e retrocessioni dirette, domenica vanno in scena gli spareggi. Spareggio anche per decidere la vincitrice dei gironi D e G: Modena-Pergolettese e Avellino-Lanusei. Ecco il programma completo. Spareggi Scudetto domenica ore 15:00 Avellino-Lanusei ore ...

Playoff Serie C - risultati live a partire da domenica : risultati Playoff Serie C – Terminata la stagione regolare, è tempo di spareggi nella terze Serie italiana. Intensa la giornata di domenica, con ben 9 partite spalmate tra le 15 e le 20.30. Chi passa, giocherà il secondo turno, che darà poi accesso alle fasi nazionali. Occhi puntati sulle grandi piazze, con le grandi aspettative di Monza e Reggina, interesse anche per Siena-Novara. Ecco il programma completo. risultati Playoff Serie ...

Lontano da Te anticipa e va in onda alla domenica sera : Megan Montaner torna nella nuova Serie di Canale 5 : Fino a qualche mese fa parlavamo delle riprese di Lontano da Te, la nuova serie di Canale 5 con Megan Montaner, ma oggi ci ritroviamo qui con i primi dettagli sulla messa in onda. A quanto pare i fan della bella Pepa de Il Segreto non dovranno aspettare il prossimo autunno per vedere le sette puntate della serie ma lo faranno già dal prossimo mese. Attualmente la domenica sera è impegnata dai nuovi episodi di New Amsterdam e sarà alla fine di ...

Serie A - Roma-Juventus domenica 12 maggio : partita in tv su Sky : La 36ª giornata del campionato di Serie A proporrà la partita Roma-Juventus nella serata di domenica 12 maggio 2019. Il match allo stadio Olimpico avrà inizio alle ore 20:30, con diretta tv su Sky (streaming su Sky Go). I giallorossi, reduci dal pareggio per 1-1 sul campo del Genoa, occupano il 5° posto in classifica a -3 punti dall’Atalanta. La lotta per un posto in Champions League è ancora aperta, ma bisognerà fare risultato, sperando in un ...

Risultati Serie D - diretta live a partire da domenica : Risultati Serie D – Stagione di Serie D che volge al termine, domenica si giocherà infatti l’ultimo turno per la quarta divisione italiana. Al solito, dal girone A al girone I, partite che avranno inizio alle 15. Ecco il programma completo. Risultati Serie D GIRONE A Borgosesia – U.Sanremo Bra – Sestri Levante Casale – Stresa Fezzanese – Chieri Folgore Caratese – Borgaro Torinese Inveruno – ...

Serie A basket oggi (domenica 28 aprile) : orari delle partite e come vederle in tv e streaming : Terzultima giornata per tutta la Serie A 2018-2019, tranne che per Brescia e Virtus Bologna, che hanno giocato in settimana l’anticipo della penultima causa Final Four di Champions League dei bianconeri. Dopo il successo di ieri sera di Cantù al PalaCarrara di Pistoia, la domenica si apre con la già citata Bologna che, ormai fuori dai discorsi legati ai playoff, riceve Trento, che vuole punti in grado di portarla sempre più vicina ...

Serie A calcio - orari delle partite di oggi (domenica 28 aprile). Come vederle in tv e streaming su Sky e DAZN : Dopo gli anticipi degli scorsi giorni, la Serie A TIM di calcio 2019 entra nel vivo con le gare della domenica, valide per la trantaquattresima giornata, con ben cinque partite in programma, a cominciare da quella del Napoli di Carlo Ancelotti, che proverà a blindare il secondo posto, affrontando il Frosinone. La sfida sarà visibile in diretta esclusiva unicamente in streaming, attraverso la piattaforma DAZN, su pc smartphone, tablet e altri ...

Pallavolo – Playoff Promozione Serie A2 femminile : tra domenica e lunedì scattano le semifinali : Delta Informatica Trentino e Barricalla Cus Torino, rispettivamente 2^ e 3^ al termine della Pool Promozione, faranno il loro esordio nella corsa al secondo e ultimo posto a disposizione per il salto in A1 Definita nelle scorse ore la finale dei Play Off Scudetto di A1 femminile, che opporrà nuovamente Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, l’attenzione si sposta sulle semifinali dei Play Off Promozione di A2, al via tra ...

Nuoto - FINA Champions Swim Series 2019 Guangzhou. Quanti campioni in vasca domani e domenica con la diretta Tv su OA Sport : Si chiama Champions Swim Series non a caso. E’ la manifestazione itinerante che si propone di riunire e mettere uno di fronte all’altro i grandi campioni del Nuoto di oggi, tutti i personaggi che saranno sulla bocca e negli occhi degli appassionati e di chi si avvicinerà al mondo delle gare natatorie da qui a Tokyo 2020. La prima delle tre tappe del nuovo formato voluto dalla FINA va in scena a Guangzhou in Cina e vede al via molti ...

Risultati Serie D - diretta live dei nove gironi a partire da domenica : Risultati Serie D – Ancora in campo la Serie D, i nove gironi scenderanno sul rettangolo verde domenica pomeriggio. Si arriva alla fase conclusiva, in alcuni raggruppamenti si giocherà la penultima giornata. diretta live dei Risultati a partire da domenica. Risultati Serie D GIRONE A Arconatese-Bra Borgaro Torinese-Lavagnese Chieri-Savona Ligorna-Lecco Milano City-Borgosesia Pro Dronero-Fezzanese Sestri Levante Sestri ...