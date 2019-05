Sea Watch sfida l' Italia e la Guardia Costiera | Via dalle nostre coste | ma la

Sea Watch staziona al limite delle acque italiane : Si profila l'ennesimo braccio di ferro tra il Viminale e una Ong. La nave Sea Watch 3, già respinta da Malta, in questo momento staziona al limite delle acque italiane in attesa di conoscere il porto dove poter sbarcare. La nave della Ong tedesca mercoledì scorso ha soccorso in acque Sar libiche 65 persone ed ha subito ricevuto una diffida dal Viminale, che le ha intimato di non avvicinarsi alle acque italiane.Ad attenderla al limite delle ...

La Sea Watch sfida il Viminale. La Gdf : "Via dalle nostre acque" : Angelo Scarano Fiamme gialle e Guardia Costiera hanno diffidato la nave dell'ong: "Non fate rotta su Lampedusa". Ed è ancora scontro Sea Watch sfida ancora una volta l'Italia e il Viminale. La nave della ong tedesca che ha salvato 65 migranti di fronte le coste della Libia si è posizionata a poche miglia dalle nostre acque territoriali con una richiesta chiara: un porto sicuro per lo sbarco. A quanto pare le parole del ministro degli ...

Sea Watch - rotta verso nord in attesa di un approdo : Sulla nave 65 migranti salvati in mare, alcuni ustionati, due neonati. E Orfini del Pd si appella al premier :"Conte, ha giurato di essere fedele si principi della Costituzione, apra i porti"

Riecco la Sea Watch. Salvini : "Stiano al largo" : Fausto Biloslavo La Ong recupera nelle acque libiche 65 migranti. L'aereo di ricognizione era partito da Lampedusa Il gommone con 65 migranti recuperati ieri da Sea watch 3 al largo della Libia è stato avvistato dall'aereo di ricognizione di una Ong francese. Questa volta il Colibrì di Pilotes Volontaires, che collabora con i talebani dell'accoglienza tedeschi schierati in mare, non è decollato da Malta. Il velivolo è partito da ...

La situazione della Sea Watch 3 : La nave olandese dell'ong tedesca ieri ha soccorso 65 persone, ma – di nuovo – per ora non si trova un porto sicuro in cui farle sbarcare

Nemmeno la Libia vuole i 65 migranti salvati dalla Sea Watch : La nave dell'ong Sea Watch resta in attesa di comunicazioni su un porto sicuro dove fare sbarcare i 65 migranti (tra cui 7 bambini, alcuni di pochi mesi) salvati ieri a 30 miglia nautiche dalle coste libiche. Dopo avere contattato i paesi competenti – Olanda, Libia, Italia e Malta – l'equipaggio del

Migranti - Sea Watch : Restiamo in alto mare aspettando un porto sicuro - siamo di nuovo soli : Restano in alto mare, in attesa di un porto sicuro, i Migranti soccorsi ieri dalla Sea Watch. "Stamattina una motovedetta libica si è avvicinata alla nave e le ha intimato di allontanarsi. E nessuna delle altre autorità contattate si è dimostrata disponibile a dare indicazioni né a fornire un porto sicuro. siamo di nuovo soli", ha denunciato la Ong tedesca.

Sea Watch - nessuno vuole i 65 migranti salvati : neppure la Libia : La nave umanitaria aveva raccolto i naufraghi nella zona Sar. Ma le motovedette di Tripoli questa mattina le hanno intimato di allontanarsi. Il ministro Salvini, ieri, l'aveva diffidata di avvicinarsi all'Italia

Sea Watch : soccorsi 65 migranti al largo della Libia : "Libia, Malta, Italia, Olanda sono state informate: nessuna risposta. Nel Mediterraneo stanno diminuendo i testimoni, non le partenze", si legge nel post della Ong tedesca

Salvini : "Sea Watch non entri in Italia" : 18.56 Il ministro dell'Interno Salvini diffida la nave Sea Watch 3 ad avvicinarsi alle acque territoriali italiane. "Nave ong tedesca,battente bandiera olandese, raccoglie 65 immigrati in mare libico. Ho appena firmato una diffida ad avvicinarsi.I nostri porti sono e rimangono chiusi",ha detto Salvini al Comitato di ordine pubblico e sicurezza. Fonti riferiscono che nella riunione "è stata evidenziata una recrudescenza di aggressioni" alle ...

SeaWatch soccorre 65 migranti. Salvini non si fa attendere : “Diffidata Ong - i nostri porti rimangono chiusi” : La nave Sea Watch ha soccorso 65 persone da un gommone a 30 miglia (60 km circa) dalle coste libiche, avvistato da un aereo civile di ricognizione. La ong tedesca afferma anche che "Libia, Malta, Italia, Olanda sono state informate, ma nessuna risposta". Per la SeaWatch, "nel Mediterraneo stanno diminuendo i testimoni, non le partenze". Immediata la reazione del Viminale. "Nave di ONG tedesca, con bandiera olandese, raccoglie 65 immigrati in ...

Sea Watch soccorre 65 migranti al largo della Libia - Salvini : "Non si avvicini all'Italia" : Sea-Watch ha soccorso 65 persone da un gommone a circa 60 chilometri dalle coste libiche. La Ong tedesca fa sapere di aver informato Italia, Libia, Malta e Olanda senza ricevere alcuna risposta. Immediata la replica del vicepremier Salvini: “Nave di Ong tedesca, con bandiera olandese, raccoglie 65 immigrati in mare libico. Ho appena firmato una diffida ad avvicinarsi alle acque territoriali italiane. I nostri porti ...

La Sea Watch con 65 migranti a bordo. Salvini : "Non avvicinatevi all'Italia" : Angelo Scarano La nave Sea Watch ha salvato circa 65 migranti a 60 chilometri dalle coste libiche. La dura reazione di Salvini: è ancora scontro Ancora un braccio di ferro, ancora uno scontro all'orizzonte. Da un lato il Viminale, dall'altro una Ong. Questa volta il caso che sta per scoppiare riguarda la Sea Watch. L'ong tedesca ha infatti salvato 65 migranti a 60 chilometri dalle coste libiche. L'ong di fatto ha dato notizia del ...

Migranti - la Sea Watch soccorre 65 persone al largo della Libia : Migranti, la Sea Watch soccorre 65 persone al largo della Libia La ong tedesca scrive su Twitter di aver soccorso un gommone a 60 km al largo della Libia. "Nel Mediterraneo stanno diminuendo i testimoni, non le partenze", afferma l'organizzazione Parole chiave: ...